Real droht CL-Aus - Klopps Reds im Achtelfinale

Indira via www.imago-images.de

Real Madrid musste sich Schachtar Donezk geschlagen geben

Real Madrid droht in der Champions League das sensationelle Aus in der Gruppenphase, Teammanager Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool dagegen im Achtelfinale der Champions League. Real mit Toni Kroos setzte sein Ukraine-Trauma fort und verlor auch das zweite Spiel gegen Schachtar Donezk mit 0:2 (0:0), ein Liverpooler Rumpfteam gewann gegen Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0) und machte bereits den Gruppensieg perfekt.

Schon das erste Aufeinandertreffen mit Donezk hatte Real im eigenen Stadion mit 2:3 verloren. Durch die erneute Pleite gegen den ukrainischen Meister, der gegen Borussia Mönchengladbach 0:6 und 0:4 untergegangen war, stehen die Königlichen vor dem erstmaligen Ausscheiden in der Gruppenphase. Der Brasilianer Dentinho (57.) und der Israeli Manor Solomon (83.) erzielten in Kiew die Treffer.

"Ich werde nicht zurücktreten", sagte der in der Kritik stehende Starcoach Zinédine Zidane anschließend. Er sprach von einer "komplizierten" Lage und forderte: "Wir müssen all unseren Charakter und Stolz zusammennehmen und das letzte Spiel gewinnen! Wir werden daran glauben und kämpfen."

Klopp muss improvisieren

In der Tabelle der Gruppe B zog Donezk dank des gewonnen Direktvergleichs an den punktgleichen Spaniern vorbei, damit darf Real zum Abschluss in der kommenden Woche gegen Tabellenführer Gladbach auf keinen Fall verlieren, um noch das Achtelfinale zu erreichen.

Derartige Rechenspiele kann sich Jürgen Klopp sparen. Sein ersatzgeschwächtes Reds-Team tat sich gegen Ajax zwar schwer, hielt sich nach der Niederlage gegen Atalanta Bergamo in der Vorwoche aber schadlos und fuhr durch den Treffer von Curtis Jones (58.) sogar den vorzeitigen Gruppensieg ein. Das schaffte auch der Ligarivale Manchester City durch ein 0:0 beim FC Porto.

Klopp, dem bereits zahlreiche Stammkräfte fehlten, musste gegen den niederländischen Rekordmeister kurzfristig auch noch Torwart Alisson ersetzen. Für ihn rückte der 22 Jahre alte Champions-League-Debütant Caoimhin Kelleher zwischen die Pfosten.

Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens rettete ein 1:1 (0:1) gegen den bis dahin punktlosen dänischen Meister FC Midtjylland und benötigen nun im Gruppenfinale bei Ajax ein Remis zum Weiterkommen.

RB Salzburg wahrte in der Bayern-Gruppe seine Chance aufs Achtelfinale. Der österreichische Serienmeister gewann 3:1 (2:0) bei Lokomotive Moskau und profitierte zudem vom Münchner Remis bei Atletico Madrid.