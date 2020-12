Bayern-Transfers: Gladbach-Stars im "Schattenteam"

Alexander Hassenstein via www.imago-images.de

Sportvorstand Hasan Salihamidzic baut schon am Kader des FC Bayern für 21/22

Beim FC Bayern München werden in Sachen Kaderplanung intern derzeit erste Weichen für die Saison 2021/2022 gestellt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nämlich laut einem Bericht gleich zwei Gladbach-Stars in sein sogenanntes "Schattenteam" aufgenommen.

Nach Informationen von "Sport Bild" haben es Florian Neuhaus und Denis Zakaria ganz oben auf die Liste jener Spieler geschafft, die auf Geheiß von Salihamidzic von den Chefscouts des deutschen Fußball-Serienmeisters intensiv analysiert werden.

Offenbar wurden sie vom 43-Jährigen bereits als taugliche "Bayern-Spieler" befunden. Gut möglich also, dass der FC Bayern zeitnah einen Vorstoß wagt.

Insbesondere Zakaria war bereits im zurückliegenden Sommer 2020 ein Thema in München, damals bestand jedoch keine Chance, den Mittelfeldspieler aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag herauszukaufen. Derzeit verhandelt der 24-jährige Schweizer mit Max Eberl, dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, über eine Vertragsverlängerung.

Scheitern die Gespräche, könnte der FC Bayern auf den Plan treten, so "Sport Bild". Allerdings schränkte das Blatt ein, dass die Ablösesumme, die im Bereich von über 40 Millionen Euro liegen würde, für den Rekordmeister in Corona-Zeiten nicht ohne Weiteres zu stemmen ist.

Zwei junge Franzosen auf der Schattenliste des FC Bayern

Auch Neu-Nationalspieler Neuhaus dürfte kein Schnäppchen werden, schließlich läuft der Kontrakt des 23-Jährigen noch bis 2024. Bayern-Coach Hansi Flick gilt laut dem Bericht als großer Fan. Dass der Mittelfeldmann just den Sprung ins DFB-Team geschafft hat, mache ihn umso interessanter für die Verantwortlichen.

Dass Neuhaus oder Zakaria - oder sogar beide Gladbach-Stars - im Sommer 2021 den Weg von der Schattenliste aus nach München finden könnten, macht "Sport Bild" auch daran fest, dass auf der gleichen Liste in der letzten Transferperiode Marc Roca, Tiago Dantas, besagter Zakaria und Lucien Agoumé waren, von denen immerhin zwei am Ende tatsächlich an der Säbener Straße landeten.

Für die kommende Saison sind neben den beiden Gladbachern nach Informationen des Blattes auch noch die Franzosen Eduardo Camavinga von Stade Rennes (Vertrag bis 2022) sowie eben jener Lucien Agoumé (aktuell von Inter Mailand an Spezia Calcio verliehen, Kontrakt bis 2023) auf der Einkaufsliste der Münchner für das Mittelfeld. Dort sehen die Bosse dringenden Handlungsbedarf nach dem Verkauf von Thiago und dem sich abzeichnenden Abgang von Javi Martínez.