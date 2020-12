Van Bommel wusste, dass es mit Klinsmann nichts wird

imago sportfotodienst

Mark van Bommel (l.) resümierte seine Zeit beim FC Bayern

Ex-Profi Marc van Bommel hat sich im Podcast "Phrasenmäher" über seine Zeit beim FC Bayern München geäußert. Dabei ging es auch um sein Verhältnis als Spieler zu seinen damaligen Trainern wie Jürgen Klinsmann und Louis van Gaal.

Van Bommel wurde vor Saisonbeginn 2008/09 zum Kapitän ernannt und hatte dementsprechend viel Kontakt zu Klinsmann, der seinerzeit an der Seitenlinie stand. "Am Ende der Vorbereitung" habe er jedoch bereits gewusst, dass die Zusammenarbeit kein gutes Ende nehmen würde.

"Wir haben da keine gute Absprache gehabt und die Mannschaft brauchte einen richtigen Trainer, der vorgibt, was passieren muss, was los ist und was passieren kann. Und das war nicht der Fall mit Klinsmann", bilanzierte der 43-Jährige.

Weil er genau das frühzeitig gespürt habe, habe er versucht, Klinsmann zu helfen und ihm deshalb gesagt: "Trainer, wir müssen einen Plan haben. Wir sind ja fit, aber wir müssen auch einen Plan haben!" Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß seien damals ebenfalls der Meinung gewesen, "dass das nicht gut war. Manchmal hat man eine Mannschaft, die muss richtig gut geführt werden …"

FC Bayern hat unter Klinsmann "eine Saison verloren"

Klinsmann wiederum hielt demnach an seinem Plan fest. "Er hat gesagt: 'Ja, Mark, wir müssen fit sein und dann können wir jeden schlagen. Das kommt später noch mal, das Taktische …'" Noch vor Saisonende wurde der Trainer schließlich entlassen. Rückblickend müsse man deshalb sagen: "Da haben wir eigentlich eine Saison verloren."

Auch die Beziehung mit Louis van Gaal sei nicht immer harmonisch verlaufen. Van Bommel erinnerte sich an eine Situation im Winter 2010/2011, in der die beiden Landsmänner aneinander gerieten: "Wir standen fast Kopf an Kopf und haben uns angebrüllt."

Voll des Lobes war der "aggressive Leader" hingegen über Ottmar Hitzfeld. "Er war immer etwas zurückhaltend, aber dennoch mit Autorität und ohne, dass man Angst hatte. Fast wie ein Vater. Auch die Zusammenarbeit mit Michael Henke war super. Die Tür war immer offen", schwärmte der 79-fache Nationalspieler.

Nach seiner aktiven Laufbahn stieg van Bommel ins Trainergeschäft ein und war zwischen Sommer 2018 und Dezember 2019 Cheftrainer der PSV Eindhoven. Derzeit ist er ohne Job, hätte jedoch Lust auf einen Job in Deutschland: "Ich denke, dass die Bundesliga zu mir passt!"