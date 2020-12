Röcher hofft auf Rückkehr nach Österreich

Stefan Bösl via www.imago-images.de

Ein Kurzeinsatz im DFB-Pokal war für Thorsten Röcher (li.) bisher das höchste der Gefühle

Für Thorsten Röcher ist die aktuelle Saison eine zum Vergessen. Der Legionär vom FC Ingolstadt stand gerade einmal 14 Minuten im DFB-Pokal auf dem Feld, sonst wurde er bisher außen vor gelassen. Keine leichte Situation für den ehemaligen Sturm Graz und Mattersburg-Kicker, der sich eine Rückkehr nach Österreich vorstellen kann.

In der abgelaufenen Saison brachte es Thorsten Röcher für Sturm Graz auf 23 Bundesliga-Einsätze, mit fünf Toren und sieben Assists hinterließ er dabei einen ordentlichen Eindruck. Nach seiner Rückkehr zu seinem Stammverein Ingolstadt kommt der 29-jährige Mittelfeldspieler aber nicht in Tritt, durfte nur einmal im DFB-Pokal für 14 Minuten ran und bekam sonst noch keine Einsatzzeiten in der 3. Liga Deutschlands.

Schwerer Stand bei Ingolstadt

Für ihn keine einfache Situation, wie er im Gespräch mit der "Krone" darlegt: "Zuerst habe ich aus Gründen, die ich nicht kommentieren will, nicht gespielt. Danach habe ich mich mit einer Adduktorenverletzung herumgeschlagen. Aber jetzt bin ich fit und stehe auch wieder im Mannschaftstraining."

Sein Vertrag läuft mit kommenden Sommer aus, da wäre er also ablösefrei zu haben. An der Ablösesumme scheiterte auch im Sommer ein längerer Verbleib bei den "Blackies" aus Graz. Eine Rückkehr nach kann er sich aber weiter gut vorstellen: "Von mir aus gerne! Jeder weiß, dass ich mich bei Sturm wohl gefühlt habe. Aber Kontakt hat’s keinen gegeben."

Sollte sich seine Situation nicht weiter verbessern, könnte er sich auch einen Winterwechsel vorstellen. Seine Zieldestination scheint jedenfalls die Heimat zu sein, wie Röcher klarmacht: "Eine Rückkehr nach Österreich wäre schon geil!"

