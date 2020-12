RB mit richtig Bock zum FC Bayern: "Wird ein geiles Spiel"

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann trifft mit RB am Samstagabend auf den FC Bayern

Nach dem 4:3 in Istanbul und dem Happy End um Matchwinner Alexander Sörloth geht RB Leipzig gestärkt in die Top-Spiele gegen Bayern München und Manchester United.

Gut gelaunt trafen sich Leipzigs Europacup-Helden am Morgen danach im Fitnessraum des Istanbuler Wyndham Grand Hotel zur Regeneration. Mittendrin strahlte Alexander Sörloth, der mit seinem Last-Minute-Tor die wilde Jagd beim 4:3 (2:1) bei Basaksehir Istanbul zu Gunsten der Sachsen entschieden hatte. Der Mut vor den Top-Spielen gegen Bayern München und Manchester United ist nochmal gewachsen.

"Wir haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Selbstvertrauen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem schwierigen Doppelpack in den nächsten Tagen. "Es wird ein geiles Spiel gegen München", prophezeite Emil Forsberg mit Blick auf den Liga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Rekordmeister: "Wir wollen da etwas holen."

Um möglichst schnell den Fokus auf das Gastspiel in der Allianz Arena zu richten, flog der Leipzig-Tross am Donnerstagmittag von Istanbul direkt nach München. Alles ist optimal vorbereitet, auch spreche das Gesetz der Serie endlich mal für Leipzig, meinte Nagelsmann. RB spielte zuletzt in München 0:3, 0:2, 0:1, 0:0. "Wenn man das logisch weiterführt, könnte es sein, dass wir da gewinnen", sagte der Trainer mit einem Schmunzeln.

Auch Sörloth sieht Chancen gegen die Bayern. "Jeder weiß, wie stark sie sind. Doch wir haben ein gutes Team, können sie schlagen", meinte der Norweger, der im elften Pflichtspiel endlich sein erstes Tor für RB erzielte und seine Mannschaft auf Achtelfinal-Kurs hielt. "Ich bin happy", sagte der 24-Jährige, "für einen Stürmer sind Tore das Wichtigste."

So richtig hatte im Fatih-Terim-Stadion keiner mehr an einen Sieg der Leipziger geglaubt. Doch dann zog der 20-Millionen-Euro-Mann von der Strafraumlinie ab, und plötzlich zappelte der Ball im Netz. "Das war eminent wichtig", meinte Nagelsmann: "Ab jetzt geht es wahrscheinlich bergauf, so ist es meistens bei den Stürmern."

Sieg in Istanbul fast schon aus der Hand gegeben

Zuvor hatte Leipzig den wichtigen Sieg eigentlich schon aus der Hand gegeben. Yussuf Poulsen (26.), Nordi Mukiele (43.) und Dani Olmo (66.) trafen für die Gäste, doch Irfan Can (45.+3/72./85.) machte es mit seinem Dreierpack wieder spannend. Trotz aller Aufregung sei sein Puls normal geblieben, sagte Nagelsmann. "Zumindest habe ich jetzt noch keinen Termin beim Kardiologen haben müssen. Von daher bin ich guter Dinge, dass die Pumpe funktioniert."

Das Wichtigste aus Sicht der Leipziger war jedoch, dass RB durch den Sieg das Weiterkommen in der Champions League selbst in der Hand hat. Nach dem 3:1-Sieg von Paris St. Germain bei Manchester United haben Paris, Manchester und Leipzig je neun Punkte auf dem Konto. Bei einem Heimsieg gegen den englischen Rekordmeister am kommenden Dienstag (21 Uhr) stünde Leipzig in der K.o.-Runde.

"Wir haben im direkten Duell natürlich noch etwas gutzumachen", sagte Nagelsmann und erinnerte an die Schlappe von Old Trafford. Mit 0:5 war sein Team dort untergegangen.