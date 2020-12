Lobeshymnen für Giroud nach Vier-Tore-Gala

APA (AFP)

Olivier Giroud schlug gegen Sevilla gleich viermal zu

Bei Chelsea ist Olivier Giroud häufig nur noch Ersatz. Doch auf den 34-jährigen Weltmeister ist Verlass. Beim 4:0 in Sevilla erzielte der Franzose in der Champions League am Mittwoch alle vier Tore. "Er ist der ultimative Profi", lobte Trainer Frank Lampard nach dem fixierten Gruppensieg. Mit 34 Jahren und 63 Tagen ist Giroud der älteste Profi, dem in der Champions League ein Hattrick gelang, nachdem er drei der vier Tore in der zweiten Hälfte erzielt hatte.

Your MOTM, @_OlivierGiroud_! 🏅 pic.twitter.com/JB4sCryYrC — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3. Dezember 2020

"Man spielt Fußball, um große Geschichten zu schreiben", sagte Giroud nach seinen Toren (8., 54., 74., 83./Foulelfmeter). Dabei drängte dieser zuletzt angeblich darauf, Chelsea in der Winterpause zu verlassen, um wieder mehr Spielpraxis zu haben und sich einen Platz in Frankreichs EM-Kader zu sichern.

