Rapid für Arsenal nur ein Sparringspartner

Die Wiener waren den Londonern klar unterlegen

Mit einer Rotationself und einem erschreckend blutleeren Auftritt hat Rapid in der Europa League bei Arsenal keine Chance.

Für Rapid hat es in der Europa League bei Arsenal nichts zu holen gegeben. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Hütteldorfer zogen am Donnerstagabend im Emirates Stadium vor 2.000 zugelassenen Zuschauern gegen den in der Premier League schwächelnden Klub klar mit 1:4 den Kürzeren. Für die "Gunners" war es der fünfte Sieg im fünften Spiel, Rapid kassierte hingegen die dritte Niederlage, hat aber nach wie vor Chancen, ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Dafür muss am kommenden Donnerstag (18:55 Uhr) im Heimspiel gegen Molde mit 1:0 oder mit zwei Toren Unterschied gewonnen werden. Für Arsenal trafen Alexandre Lacazette (10.), Pablo Marí (18.) und Eddie Nketiah (44.) schon vor der Pause. Nach dem Ehrentreffer von Kōya Kitagawa (47.), der die einzige Großchance der Gäste verwandelte, sorgte Emile Smith Rowe (66.) für den Endstand.

