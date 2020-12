Rückendeckung von VW-Boss Diess für Bundestrainer Löw

Moller-Stauffenberg via www.imago-images.de

Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von VW

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender des DFB-Premiumsponsors Volkswagen, hat sich zum Engagement des Autobauers bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt.

Er habe trotz der 0:6-Niederlage des Teams gegen Spanien das Sponsoring noch "nicht bereut", sagte Diess im Interview mit der "WirtschaftsWoche".

Der Österreicher weiter: "Ich finde, die Nationalmannschaft passt nach wie vor super zu uns. Dass man auch mal ein schlechtes Spiel hat, muss man akzeptieren. Das Potenzial der Mannschaft ist da."

Der VW-Boss gab auch Bundestrainer Joachim Löw, der trotz der Schlappe in Sevilla weitermachen darf, Rückendeckung: "Jogi Löw hat bewiesen, dass er in Krisensituationen das Team wieder aufbauen kann."

Eine Niederlage wie gegen Spanien biete auch Chancen: "Es reißen sich dann alle wieder am Riemen, und so entsteht die Chance für einen neuen Start", so Diess.