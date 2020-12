Isabelle Meyer: "Das ist eine einmalige Chance"

Tom Seiss bzw. Imago

Isabelle Meyer kennt Gegner FC Zürich gut

Am Papier ist Österreichs Frauen-Meister SKN St. Pölten in der 1. Hauptrunde der UEFA Women's Champions League gegen den FC Zürich Außenseiter. Die Schweizer SKN-Legionärin Isabelle Meyer ist sich aber sicher: "Wir sind auf Augenhöhe."

Meyer ist schon für Luzern, die Grasshoppers, Freiburg und den renommierten SC Sand aufgelaufen und verrät im Gespräch mit weltfussball: "Der SKN St. Pölten braucht sich wirklich nicht verstecken."

Vor allem das "Wir-Gefühl in der Mannschaft samt Betreuerstab" haben es Meyer angetan. "Die Österreicherinnen, die mir beim SC Sand über den Weg gelaufen sind, haben alle vom SKN geschwärmt", lacht Meyer, "und sie haben Recht gehabt. Ich habe den Wechsel nicht bereut." Die Infrastruktur sei sehr gut, zudem habe die Stadt St. Pölten "viele schöne Ecken".

Nebenbei "darf" Meyer die U9 trainieren. "Das brauche ich. Das ist Ablenkung und Freude zugleich. Ich habe auch schon einige Trainerscheine gemacht." Für die Zeit nach der aktiven Karriere? "Wer weiß? Sag niemals nie."

Die ehemalige Hopperin kennt FCZ gut

Als ehemalige Grasshoppers-Spielerin hat Meyer zum FC Zürich schon eine "besondere Beziehung", wenngleich die Rivalität ausschließlich sportlicher Natur ist. Die Begegnung sei aber vornehmlich deswegen ein Highlight "weil es Champions League ist!"

Verglichen mit dem letzten Gegner CSKA Moskva (Moskau) ist die Hürde für den SKN nun schon etwas höher. "Die Russinnen haben viel Wert auf Athletik gelegt. Zürich will mehr spielen und hat mit Martina Moser und Stoßstürmerin Fabienne Humm überragende Spielerinnen", weiß Meyer. Da gelte es mit einer guten Mentalität dagegen zu halten.

Humm (oben in der Bildmitte) führt aktuell die Super-League-Schützenliste an und weiß auch, wo in der Champions League das Tor steht.

Zuletzt hat der Schweizer Teamchef Nils Nielsen gleich sieben Spielerinnen vom FC Zürich einberufen. "Bei uns war aber auch die halbe Mannschaft international im Einsatz", hält Meyer dagegen. "Wir werden alles daran setzen, weiter zu kommen. Das ist eine einmalige Chance."

