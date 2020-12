Neuer erneut als Welttorhüter ausgezeichnet

firo Sportphoto/Jrgen Fromme

Ist wieder Welttorhüter: Manuel Neuer vom FC Bayern

Nationalkeeper Manuel Neuer vom FC Bayern München ist zum fünften Mal in seiner beeindruckenden Karriere als Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet worden.

Wie die International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) bekanntgab, sicherte sich Neuer nach 2013, 2014, 2015 und 2016 wieder den von ausgewählten internationalen Fachredaktionen und Experten vergebenen Award - und zwar mit einer Punktzahl von 320, mit deutlichem Vorsprung vor Jan Oblak (Atlético Madrid/40 Punkte) und Vorjahressieger Alisson Becker (FC Liverpool/30 Punkte). "'The Wall' Neuer ist zurück", hieß es in dem Statement der Statistik-Vereinigung.

Neuers DFB-Konkurrent Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona landete mit 10 Punkten auf Rang fünf des Votings.

Außerdem schafften es Thibaut Courtois (Real Madrid/15 Punkte), Kasper Schmeichel (Leicester City/5 Punkte), Keylor Navas (Paris Saint-Germain/5 Punkte) sowie Samir Handanovic (Inter Mailand/5 Punkte) ins Ranking, das die IFFHS jährlich erstellt.

FC Bayern: Rummenigge schwärmt von Neuer

Neuer ist damit neben Iker Casillas (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) und Gianluigi Buffon (2003, 2004, 2006, 2007, 2017) Rekord-Preisträger bei der Welttorhüter-Wahl der in Zürich beheimateten IFFHS, die laut eigenen Angaben rund 200 Mitglieder in 120 Ländern hat.

Zuletzt hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Neuer gegenüber "bundesliga.com" als "Rotwein, der jedes Jahr reift", aktuell besten Schlussmann der Welt und "sogar besten Torhüter aller Zeiten" bezeichnet. "Manuel ist jetzt 34 und er wird immer besser. Er pariert so ziemlich jeden Schuss, egal woher er kommt."

"Wir hatten immer gute Torhüter in Deutschland und beim FC Bayern, wenn man an Sepp Meyer oder Oliver Kahn denkt", so Rummenige. Neuer jedoch habe "das Torhüterspiel auf ein neues Niveau gebracht".