Emotionaler "Weihnachtsbrief" des FC Bayern

via www.imago-images.de

Momentan bleiben die Ränge beim FC Bayern leer

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat sich in einem emotionalen "Weihnachtsbrief" an seine Fans gewandt und die Auswirkungen der Corona-Pandemie bedauert.

"Das Jahr 2020 hat uns das zweite Triple unserer Vereinsgeschichte gebracht, dazu den europäischen und deutschen Super Cup – es war ein Traum, sportlich ist eine Steigerung kaum möglich. Die Freude über diese historischen Leistungen ist dennoch getrübt. Denn etwas ganz Entscheidendes hat in den Stadien gefehlt: Ihr, die Fans", hieß es in dem Schreiben, das die Münchner über ihre Vereinsmedien veröffentlichten.

Die aktuelle Situation zwinge den Klub auch dazu, "die Weihnachtsbesuche bei unseren Fanclubs in diesem Jahr auszusetzen. Das tut uns von Herzen leid."

Für die Bayern-Stars seien diese Treffen mit den Anhängern eine "liebgewonnene Tradition geworden, die wir Jahr für Jahr genießen", hieß es. "Diese Tradition gibt es seit über 30 Jahren – und wir versprechen Euch schon jetzt, dass wir im nächsten Dezember wieder zu Euch kommen werden, wenn es die Pandemie zulässt."

FC Bayern: Mannschaft, Präsidium, Vorstand und Trainerteam danken den Fans

Es sei für die Mannschaft schwer "unsere vielen Titel so zu genießen, wie es sein sollte", teilte der FC Bayern mit.

"Eure Emotionen treiben uns an, wir spielen Fußball, um Euch auf den Rängen Freude zu bereiten – und um am Ende mit Euch zusammen zu jubeln. Wir vermissen Euch, und wir haben alles gegeben, sind in dieser Situation umso mehr den Extrameter gegangen, um Euch zuhause stolz und glücklich zu machen", schrieben die Münchner.

Mannschaft, Präsidium, Vorstand und Trainerteam dankten den Anhägern. "Die Fans des FC Bayern München verdienen in jedem Jahr den Triumph in der Champions League. Es ist immer wieder unglaublich, wie Ihr uns unterstützt. 2020 mussten wir leider Distanz halten – und dennoch haben wir Spieler stets gemerkt, dass Ihr bei uns seid, ganz egal, wo wir uns alle gerade befinden." 2021 wolle man wieder "gemeinsam Spaß haben, Emotionen leben und neue Erfolge feiern".

Der "Weihnachtsbrief" des FC Bayern im Wortlaut:

Liebe Fans,

das Jahr 2020 hat uns das zweite Triple unserer Vereinsgeschichte gebracht, dazu den europäischen und deutschen Super Cup – es war ein Traum, sportlich ist eine Steigerung kaum möglich. Die Freude über diese historischen Leistungen ist dennoch getrübt. Denn etwas ganz Entscheidendes hat in den Stadien gefehlt: Ihr, die Fans. Keine Zuschauer, keine gemeinsamen Feiern – das alles hat uns sehr getroffen. Und leider zwingt uns Corona nun auch dazu, die Weihnachtsbesuche bei unseren Fanclubs in diesem Jahr auszusetzen. Das tut uns von Herzen leid.

Für uns Spieler sind diese Treffen mit Euch eine liebgewonnene Tradition geworden, die wir Jahr für Jahr genießen. Es ist immer wieder unglaublich, wie viel Herz und Mühe Ihr investiert, damit wir alle zusammen vor Weihnachten ein paar schöne Stunden miteinander verbringen können. Diese Tradition gibt es seit über 30 Jahren – und wir versprechen Euch schon jetzt, dass wir im nächsten Dezember wieder zu Euch kommen werden, wenn es die Pandemie zulässt. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, haben wir ein Video voller Erinnerungen für Euch produziert: Hier könnt Ihr es Euch anschauen.

Für uns als Mannschaft war es in diesem Jahr schwer, unsere vielen Titel so zu genießen, wie es sein sollte. Eure Emotionen treiben uns an, wir spielen Fußball, um Euch auf den Rängen Freude zu bereiten – und um am Ende mit Euch zusammen zu jubeln. Wir vermissen Euch, und wir haben alles gegeben, sind in dieser Situation umso mehr den Extrameter gegangen, um Euch zuhause stolz und glücklich zu machen.

Es ist uns als Mannschaft sowie dem gesamten Präsidium, Vorstand und unserem Trainerteam zum Ausklang von 2020 wichtig, Euch einmal ein ganz besonderes Danke zu sagen. Die Fans des FC Bayern München verdienen in jedem Jahr den Triumph in der Champions League. Es ist immer wieder unglaublich, wie Ihr uns unterstützt. 2020 mussten wir leider Distanz halten – und dennoch haben wir Spieler stets gemerkt, dass Ihr bei uns seid, ganz egal, wo wir uns alle gerade befinden. Dieser Zusammenhalt zeichnet einen Verein aus; nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen: Das beginnt bei unserem Teamgefüge, zieht sich durch den ganzen Verein und reicht bis zu Euch Fans auf der ganzen Welt. Ihr alle seid ein ganz entscheidender Teil unseres „Mia san mia“. Um Euch geht es.

Wir, die Spieler, das Trainerteam, das Präsidium und die Vorstandschaft, wollen Euch allen nun eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr wünschen. Gebt auf Euch, auf Eure Lieben und auch auf Eure Mitmenschen acht – und dann lautet unser größter Wunsch für 2021, dass wir uns alle bald wieder im Stadion sehen, um gemeinsam Spaß zu haben, Emotionen zu leben und neue Erfolge zu feiern.

Frohe Weihnachten, bleibt gesund!

Euer FC Bayern München