Bericht: Schalkes Harit vor Begnadigung durch Baum

TimGroothuis

Amine Harit (r.) wurde Ende November aus dem Schalker Kader geschmissen

Seit seiner vorzeitigen Auswechslung im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) am 21. November hat Amine Harit kein Spiel mehr für den abstiegsbedrohten FC Schalke bestritten. Aus disziplinarischen Gründen war der 23-Jährige einer von drei S04-Spielern, die von Cheftrainer Manuel Baum aus dem Kader geschmissen wurden. Jetzt könnte Harit vor einer Begnadigung stehen.

Wie die "Bild" am Montagabend vermeldete, soll der marokkanische Nationalspieler in dieser Woche eine neue Bewährungschance auf Schalke erhalten.

Laut dem Bericht könnte Harit ab Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren, der auch ohne den Mittelfeldspieler keinerlei Trendwende in der Bundesliga geglückt war. Der FC Schalke rangiert nach zehn Spielen als einziges Team noch ohne Saisonsieg auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile bereits vier Punkte.

Neben Harit wurden auch die S04-Profis Nabil Bentaleb und Vedad Ibisevic suspendiert. Mit Letzterem wird es gar keine Zukunft mehr in Gelsenkirchen geben, da der laufende Vertrag des Stürmers zum Jahresende aufgelöst wird.

Während Bentaleb wohl ebenfalls nicht mehr von Cheftrainer Baum berücksichtigt wird, soll Harit noch eine letzte Chance auf Schalke bekommen.

Ein wichtiges Argument für eine Begnadigung des Kreativspielers soll auch der Mangel an Alternativen in der Offensive der Knappen sein. Gonzalo Paciência fällt nach einer Meniskus-OP noch aus, weitere Schalker Offensivspieler befinden sich in einem eklatanten Formtief.

Ob der Rechtsfuß schon am kommenden Wochenende beim FC Augsburg (Samstag ab 15:30 Uhr) wieder im Kader des Schlusslichts stehen wird, ist derzeit noch offen. In den zwei Wochen seit seiner Suspendierung auf Schalke hatte sich Harit mit einem Privattrainer fit gehalten.