Goretzka-Zukunft beim FC Bayern bald entschieden?

Leon Goretzka soll langfristig beim FC Bayern verlängern

Vor Kurzem hatte Leon Goretzka öffentlich erklärt, Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern keineswegs ausschlagen zu wollen. Offenbar haben die involvierten Parteien längst die Köpfe zusammengesteckt.

Es sieht stark danach aus, als würde sich Leon Goretzka schon bald langfristig an den FC Bayern binden. Der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano schreibt in einer Kolumne für "CBS Sports", dass der deutsche Rekordmeister und Goretzka über einen neuen Vertrag bis 2025 oder 2026 verhandeln.

Die Intention des Münchner Topklubs ist klar: Der 25-Jährige soll unbedingt langfristig an der Säbener Straße verankert werden. Und auch von der Goretzka-Seite soll in puncto vorzeitiger Verlängerung eine positive Rückmeldung vorliegen.

Der physisch starke Rechtsfuß hatte schon Ende November Gesprächsbereitschaft signalisiert. "Ich bin aber mit Brazzo und Hansi Flick in ständigem Austausch Falls sie diesbezüglich auf mich zukommen, würde ich das Gespräch nicht verweigern", sagte Goretzka.

FC Bayern will keinen zweiten Fall Alaba

Das aktuelle Arbeitsverhältnis läuft 2022 aus und Sportvorstand Hasan Salihamidzic will keinen zweiten Fall David Alaba, der den FC Bayern im kommenden Sommer voraussichtlich ablösefrei verlassen wird. Goretzkas Wert für das Team hatte sich spätestens nach der Knieverletzung von Joshua Kimmich noch mal deutlich hervorgehoben.

Goretzka ist mit rund 60 Prozent gewonnener Duelle einer der besten Bundesliga-Zweikämpfer. Überdies sind für den Mittelfeld-Star starke sieben Torbeteiligungen in 13 Pflichtspielen festgehalten. Unter Druck setzen lassen will sich der gebürtige Bochumer in den ersten Gesprächseinheiten allerdings nicht.

"Ich habe noch über eineinhalb Jahre Vertrag und dementsprechend ist das nichts, auf dem großer Druck liegt", sagte Goretzka im November.