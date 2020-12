LASK mehrere Wochen ohne Stürmer Karamoko

APA

Karamoko muss nach seiner Verletzung einige Wochen pausieren

Stürmer Mamoudou Karamoko wird Bundesliga-Tabellenführer LASK in den letzten vier Pflichtspielen dieses Jahres und damit u.a. auch am Donnerstag im letzten und bedeutungslosen Europa-League-Gruppenspiel bei Rasgrad fehlen. Wie die Linzer am Dienstag mitteilten, zog sich der 21-jährige Franzose im OÖ-Derby gegen Ried (3:0) am vergangenen Sonntag einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu und fällt damit "mehrere Wochen" aus.

Auch für Mittelfeldregisseur Peter Michorl endete die Partie gegen Ried mit einer Blessur. Er erlitt laut Clubangaben aber nur eine "leichte Zerrung".

