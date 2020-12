Quarantänebruch: Norwegen-Coach Solbakken bestraft

VEGARD WIVESTAD GRoTT via www.imago-images.de

Stale Solbakken muss eine empfindliche Geldstrafe zahlen

Norwegens neuer Nationaltrainer Stale Solbakken muss wegen Verstoßes gegen die Quarantäneregeln in seinem Heimatland Strafe zahlen. Die Geldstrafe belaufe sich auf 20.000 norwegische Kronen (rund 1.900 Euro), sagte Solbakken der norwegischen Zeitung "Verdens Gang". Er habe Kontakt mit der Polizei gehabt und akzeptiere die Strafe. Er bedauere den Vorfall. Er habe sich bei der Quarantänezeit letztlich in den Tagen verrechnet.

Solbakken war im Oktober beim FC Kopenhagen beurlaubt worden und vergangene Woche als neuer Nationalcoach seines Heimatlandes präsentiert worden. Er war nach Angaben von "Verdens Gang" am 28. November aus Kopenhagen kommend in Norwegen eingereist und hätte sich somit gemäß den norwegischen Einreiseregeln bis zu diesem Dienstag in Quarantäne aufhalten müssen.

Stattdessen wurde er unter anderem am Sonntag bei einem Zweitligaspiel gesehen, am Montag gab er dem Sender TV2 ein Interview im Ullevaal-Stadion in Oslo.

apa