FC Bayern gegen Moskau ohne Robert Lewandowski?

Lewandowski wird dem FC Bayern wohl fehlen

Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend (21:00 Uhr) im abschließenden Gruppenspiel der Champions League auf Lokomotive Moskau. Offenbar muss Trainer Hansi Flick dabei auf Top-Torjäger Robert Lewandowski verzichten.

Wie das polnische Portal "Onet" berichtet, wird Lewandowski gegen die Russen ausfallen. Auch "Bild" verkündete, dass der 32-Jährige fehlen wird.

Lewandowski hatte am vergangenen Wochenende im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig (3:3) demnach eine leichte Verletzung davongetragen und war seither angeschlagen. Da der FC Bayern den Gruppensieg in der Champions League bereits sicher hat, will man nichts riskieren und schont den Polen.

Lewandowski ist Bayerns gefährlichster Mann auf dem Feld. In der Königsklasse traf er in vier Spielen dreimal, in der Bundesliga netzte er gar zwölfmal in nur neun Spielen. Wirklich zu ersetzen ist Lewandowski für den FC Bayern daher kaum.

In die erste Elf wird aller Voraussicht nach gegen Moskau nun Sommer-Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting rücken. Der 54-fache Nationalspieler Kameruns stand in dieser Spielzeit erst dreimal von Beginn an auf dem Rasen. Hinzu kamen vier Einsätze als Einwechselspieler. Weder in der Champions League noch in der Bundesliga war Choupo-Moting vor dem Tor erfolgreich, dafür erzielte er in der ersten Runde des DFB-Pokals einen Doppelpack.

Wie das Mittelfeld und die Abwehr der Bayern gegen Moskau aussehen könnte, hatte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz durchblicken lassen. So kehrt Linksverteidiger Alphonso Davies zurück in den Kader, sein Einsatz sei sicher. Ob der Kanadier in der Startelf steht, entscheide sich aber erst kurzfristig.

Im Mittelfeld wird Flick auf zwei defensive Mittelfeldspieler setzen. "Wir haben Marc Roca neben Leon Goretzka. Dann haben wir Angelo Stoller und Maxi Zaiser. Ich mach mir wenig Gedanken über die Spieler, die weg sind."