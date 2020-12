Italiens Idol Paolo Rossi mit 64 Jahren gestorben

Dpa / UPI, APA

Paolo Rossi wurde bei der WM 1982 zum Volkshelden

Der ehemalige Weltmeister Paolo Rossi aus Italien ist nach Medienangaben im Alter von 64 Jahren gestorben.

Das berichteten die italienische Nachrichtenagentur ANSA und "La Gazzetta dello Sport" unter Berufung auf Social-Media-Posts seiner Frau Federica Cappelletti am Donnerstag. Rossi, der Italien im Finale gegen Deutschland zum WM-Titel 1982 geführt hatte, starb nach Angaben der Zeitung an einer "unheilbaren Krankheit".

Rossi traf beim WM-Sieg zum 1:0 gegen Deutschland, erzielte in den letzten drei Partien des Turniers in Spanien insgesamt sechs Tore und wurde zu einer Fußball-Legende in seinem Heimatland. Er bekam 1982 zudem den Ballon d'Or, der damals an den besten Fußballer Europas ging.

apa