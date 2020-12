Diego Simeone: "Wir hatten Schwierigkeiten"

GEPA pictures/ Harald Steiner

Simeone zollt Salzburg Respekt

Atlético Madrid hat zum siebenten Mal in den jüngsten acht Anläufen den Sprung ins Achtelfinale der Champions League geschafft. "Das ist eine gute Leistung und lässt mich mit Freude und Stolz zurückblicken", freute sich Coach Diego Simeone nach dem schmeichelhaften 2:0 bei RB Salzburg, das Atlético am Mittwoch das zweite Aufstiegs-Ticket neben Bayern München in Pool A brachte. Nur 2017/18 war für die Madrilenen in diesem Zeitraum in der Gruppenphase Endstation.

Am Mittwoch hätte es durchaus wieder soweit kommen können. "Die erste Hälfte war sehr intensiv, sie waren eindeutig besser, ab der 30. Minute war es dann einigermaßen ausgeglichen. Der Führungstreffer war entscheidend. Zweite Hälfte hatten sie Chancen, wir aber auch. Es war nicht das schlechteste Spiel von uns, wir hatten Schwierigkeiten, es war aber auch ein starker Gegner", analysierte der Argentinier.

Auch seine Kicker fanden lobende Worte für Österreichs Serienmeister. "Es war ein sehr schwieriges Spiel, auch weil Salzburg mit sehr hoher Intensität gespielt hat. Der Schlüssel war, kein Gegentor zu erhalten, es war wichtig, nicht in Rückstand zu geraten", meinte 2:0-Torschütze Yannick Carrasco. Den Sieg eingeleitet hatte Mario Hermoso bereits in der 39. Minute per Kopf. "Wir waren uns voll bewusst, dass auf uns ein harter Test wartet, wir leiden müssen auf dem Weg zum Sieg", sagte der 25-jährige Innenverteidiger.

Savić: "Größere Qualität"

Ihm gelang der Premierentreffer im Atlético-Dress zum besten Zeitpunkt. "Es war ein wichtiges Tor, ich bin sehr glücklich", gab Hermoso zu Protokoll. Sehr glücklich war auch Stefan Savić, der seine Abwehr vor allem in der zweiten Hälfte über weite Strecken gut zusammengehalten hatte. "Das Spiel war wie ein Finale, wir waren am Anfang ein bisschen nervös, am Ende haben wir aber aufgrund der großen Qualität in unserem Team noch gewonnen", schilderte der montenegrinische Teamspieler seine Sicht.

Am Montag erfahren die Madrilenen ihren Gegner im Achtelfinale, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus Turin oder Paris St. Germain stehen zur Auswahl. "Niemand will uns haben im Achtelfinale. Wir haben eine starke Mannschaft, wollen gewinnen und ziemlich weit kommen", sprach aus Hermoso das große Selbstvertrauen. Simeone war hingegen bemüht, den Ball flach zu halten. "Wir treffen mit einem Gruppenersten auf einen schweren Gegner, denken nur von Spiel zu Spiel und schauen dann wie es in den Spielen ausschaut."

Als Trumpf seiner Mannschaft sieht er das starke Kollektiv. "Die Hauptsache ist eine solide Teamleistung, das Team ist bei uns der Star. Jeder, der reinkommt, wirft sich rein und gibt 100 Prozent, das macht mich stolz", sagte der 50-Jährige. In den letzten Jahren musste Atlético nur 2019 im Achtelfinale die Segel streichen, 2014 und 2016 stand man im Endspiel, 2017 im Halbfinale und 2015 wie auch 2020 im Viertelfinale.

Real vor der Brust

Der K.o.-Phase der "Königsklasse" gilt vorerst aber noch keine Priorität. Am Samstag wartet das prestigeträchtige Liga-Derby beim Lokalrivalen Real. Atlético geht mit einem Plus von sechs Zählern auf den Vierten als Spitzenreiter in die Partie. "Das ist ein super Gefühl, ein Top-Augenblick. Es läuft alles nach Plan, wir wollen so weitermachen und das Spiel gegen Real auch gewinnen", gab Hermoso die Marschroute vor. Sein Team hat acht von zehn Spielen gewonnen und dabei erst zwei Gegentore hinnehmen müssen.

apa