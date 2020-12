Arsenal macht sich bereit für Dominik Szoboszlai

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Macht Dominik Szoboszlai den Abflug nach England?

Red Bull Salzburg-Startalent Dominik Szoboszlai steht mittlerweile bei einigen europäischen Topklubs auf dem Wunschzettel. Noch gibt es aber keine Entscheidung, wann der 20-jährige Ungar die Mozartstadt verlässt. Mit dem Arsenal FC macht sich jedenfalls ein Schwergewicht bereit, im Transferrennen um den Mittelfeldspieler die Nase vorn zu haben.

Der Abschied von Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg scheint beschlossene Sache zu sein, nur über den Wechselzeitpunkt herrscht noch keine Einigkeit. Wie "Sky" nun berichtet, erwartet man beim österreichischen Meister am 15. Dezember eine Entscheidung darüber, ob der Ungar bereits im Winter seine Zelte abbricht oder noch bis Sommer in der Mozartstadt kickt. Dieses Datum lässt natürlich auch bei einigen Topklubs die Antennen ausfahren, denn sollte sich der 20-jährige Mittelfeldspieler für einen Abgang im Winter entscheiden, will man natürlich einer der ersten sein, der das Werben um das Mittelfeldtalent intensiviert.

Wie die "Daily Mail" berichtet ist der Arsenal FC einer der Klubs, die gespannt auf die Entscheidung Szboszlais warten und sich bereits in Lauerstellung begeben. Die "Gunners" benötigen nach einem miserablen Saisonstart mit lediglich 13 Punkten nach elf Spielen und dem enttäuschenden 15. Tabellenplatz unbedingt Kreativität für ihr Spiel, wo das Salzburger Ausnahmetalent bestimmt weiterhelfen könnte.

Arsenal mit vierschlechtester Torausbeute in der Premier League

Mit vier Toren und sechs Vorlagen in zehn Bundesligaspielen zählt Dominik Szoboszlai auch diese Saison wieder zu den Topscorern der Liga und überzeugte auch mit zwei Toren in der Champions League. Kein Wunder also, dass die europäischen Topklubs sich die Finger nach dem ungarischen Edeltechniker lecken, der wohl einigen Vereinen weiterhelfen könnte. Mit seiner angeblichen Freigabeklausel für rund 25 Millionen Euro wäre Szoboszlai auch finanziell zu stemmen.

In England macht sich jedenfalls der Arsenal FC bereit, sein Interesse zu verstärken, sollte sich der Mittelfeldspieler schon für einen frühzeitigen Abgang im Winter aus Salzburg entscheiden. In London kann man zwar nicht mit Champions League-Fußball punkten, aber dafür mit regelmäßiger Spielzeit, denn was die Arsenal Offensive in Sachen Torausbeute und Kreativität in dieser Saison zeigt, ist mehr als mau.

Gerade einmal zehn Tore haben die "Gunners" in der aktuellen Premier League-Saison bisher verbuchen können, damit weißt man die viertwenigsten Tore aller Teams der Liga auf, nur die bereits auf Abstiegsplätzen stehenden Teams Burnley, West Bromwich und Sheffield stehen da noch dahinter. Ein Dominik Szoboszlai könnte somit recht schnell seinen Platz im Team von Mikel Arteta finden und etwas Schwung in die eingerostete Offensive von Arsenal bringen.

Insgesamt bringt er Szoboszlai in seiner Profikarriere für Red Bull Salzburg in 80 Pflichtspielen auf 25 Tore und 33 Assists und war zudem ein zentraler Punkt bei Ungarns Qualifikation für die kommende EM. Eine Verpflichtung des ungarischen Toptalents könnte für Arsenal somit zum wahren Coup werden, auch wenn man sich gegen namhafte Konkurrenz wie RB Leipzig oder AC Milan durchsetzen müsste. Die Sachsen können zumindest nach dem Sieg gegen Manchester United mit der Königsklasse punkten.

