Gerrard setzt Meilenstein mit den Rangers

Steven Gerrard hat die Rangers in Europa wieder salonfähig gemacht

Während es beim Stadtrivalen Celtic FC gärt und die Fans Manager Neil Lennon lieber heute als morgen aus ihrem "Paradise" jagen würde, läuft es bei Rangers FC unter Manager Steven Gerrard richtig rund.

Mit dem 2:0-Auswärsterfolg bei Lech Poznán (Posen) am Donnerstag wurden die "Gers" nicht nur Gruppensieger im Europa-League-Pool D, sondern holten satte 14 Punkte! So viele wie noch nie zuvor ein schottischer Klub in einer europäischen Gruppenphase.

"Mit ein bisschen mehr Erfahrung hätten wir alle sechs Spiele gewinnen können, aber ich bin auch so sehr zufrieden. Wir sind verdient Erster", meinte Gerrard bei der obligaten Pressekonferenz nach dem Auswärtserfolg. Er habe 24, 25 Spieler im Kader, die er jederzeit mit vollem Vertrauen in eine Europacupschlacht werfen könne: "Mittlerweile haben sie auch jede Menge Selbstvertrauen."

Seit 2018 ist die Liverpool-Legende bei den Rangers im Amt. Vor seiner Übernahme waren sie im Premiership nicht viel mehr als konkurrenzfähig, jetzt sind sie erster Titelanwärter. Das letzte Europacupspiel vor Gerrards Ära verloren die Gers 0:2 beim Vierten der luxemburgischen Meisterschaft, Progrès Niedercorn, und schieden schon in der 1. Qualirunde der Europa League aus.

Auch Rapid unter den Opfern

Unter seiner Regentschafft gewannen sie ihr erstes Heimspiel vor über 50.000 Zuschauern im Ibrox Stadium mit 3:1 gegen Rapid. Der Sieg in Posen war der 22. Europacup-Erfolg im 41. Spiel unter Gerrard (bei 14 Remis und nur 5 Niederlagen). Mehr europäische Siege mit den Gers fuhr in der 148-jährigen Klubgeschichte lediglich Walter Smith OBE ein, nämlich 23. Er brauchte dafür aber elf Jahre.

Selbst bei den fünf Niederlagen waren die Rangers mit nur einer Ausnahme immer auf Augenhöhe mit dem Gegner. Lediglich bei der 1:3-Heimniederlage gegen Leverkusen im EL-Achtelfinale im März zeigte Bayer (mit Aleksandar Dragović und Joker Julian Baumgartlinger) ihnen die Grenzen auf. Es war übrigens auch das bislang letzte Spiel vor Publikum.

Der Auslosung am Montag - die ungesetzten Salzburger und Wolfsberger sind mögliche Gegner - sieht Gerrard relativ entspannt entgegen: "Mit etwas Glück können wir heuer sehr weit kommen."

Das nächste "Old Firm" steht am 2. Jänner im Ibrox an. Aktuell haben die Gers (bei zwei Spielen mehr) satte 13 Punkte Vorsprung auf die "Bhoys".

#RangersFC will be Seeded in the #UEL draw.



Potential Opponents:

🇧🇪 Antwerp

🇵🇹 Braga

🇺🇦 Dynamo Kiev

🇪🇸 Granada

🇷🇺 Krasnodar

🇫🇷 Lille

🇮🇱 Maccabi Tel-Aviv

🇳🇴 Molde

🇬🇷 Olympiacos

🇪🇸 Real Sociedad

🇦🇹 RB Salzburg

🇷🇸 Red Star Belgrade

🇨🇿 Slavia Prague

🇦🇹 Wolfsberger AC

🇨🇭 Young Boys pic.twitter.com/b1kdxWTiPN — Rangers Football Club (@RangersFC) 10. Dezember 2020

red