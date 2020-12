Verkehrte Welt im Madrider Derby

APA (AFP)

Real freut sich auf das Stadtderby

Rekordmeister und Titelvertediger Real Madrid ist vor dem Derby gegen Atlético am Samstagabend in der Rolle des Jägers. Die Gäste aus dem Süden der Hauptstadt kommen als ungeschlagener Tabellenführer, mit einer Defensive, die in der Primera División erst zweimal geknackt worden ist.

Wie schon im am Mittwoch mit 2:0 gewonnenen Gruppen-Endspiel der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach steht Spaniens Meister Real Madrid auch vor dem Derby am Samstag (21:00 Uhr) gegen Atlético unter Zugzwang. "Dieses Team hat die Fähigkeit, in schwierigen Spielen seinen Wert zu zeigen", betonte Real-Coach Zinédine Zidane.

>> Liveticker: Real Madrid gegen Atlético Madrid

Sechs Zähler liegt sein Team bereits hinter der Mannschaft von Diego Simeone, die ungeschlagener Tabellenführer ist und zudem noch ein Spiel weniger absolviert hat. Soll es mit einem Real-Sieg klappen, müssen Torjäger Karim Benzema und Co. ein Mittel gegen die bärenstarke Defensive der "Colchoneros" finden. Nur zwei Treffer hat Atlético in zehn Meisterschaftsspielen zugelassen und blieb auch zuletzt am Mittwoch beim 2:0-Sieg in der Champions League in Salzburg ohne Gegentor.

Weitaus schlimmer als bei Titelverteidiger Real ist die Lage beim Vizemeister FC Barcelona. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi, die erst am Dienstag eine empfindliche 0:3-Heimniederlage im Champions-League-Schlager gegen Italiens Serienchampion Juventus Turin kassierte, hat vor dem Heimspiel am Sonntag (21:00 Uhr) gegen UD Levante als Tabellenneunter bereits zwölf Punkte Rückstand auf Atlético.

apa