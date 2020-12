Ex-Austrianer Prokop heuert bei Wiesbaden an

GEPA pictures/ Philipp Brem

Dominik Prokop setzt seine Karriere in der 3. Liga Deutschlands fort

Die Vereinssuche von Dominik Prokop hat endlich ein Ende gefunden. Der 23-jährige Offensivspieler schließt sich nach seinem Vertragsende im Sommer bei der Wiener Austria dem deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2021.

>> Die Vereinsstatistik von Dominik Prokop in der weltfussball-Datenbank

Dominik Prokop hat nach seinem Vertragsende beim FK Austria Wien einen neuen Verein gefunden. Der 23-jährige Offensivspieler heuert beim deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an und unterzeichnet einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Das Eigengewächs der Veilchen hatte seinen ehemaligen Stammverein nach 15 Jahren verlassen.

"Wir sind sehr froh, dass wir Dominik in dieser angespannten Personalsituation für uns gewinnen konnten. Mit seinen offensiven Qualitäten und seiner in Wien über mehrere Jahre hinweg gesammelten Erfahrung wird er unsere Offensivabteilung verstärken", freut sich Wiesbadens Sportdirektor Christian Hock.

Erfahrung von 86 Bundesliga-Spielen

Der 23-jährige Prokop brachte es insgesamt auf 110 Pflichtspieleinsätze für die Austria, 86 davon in der Bundesliga, und erzielte dabei 15 Tore. In der abgelaufenen Saison kam der flexible Mittelfeldspieler in 15 Bundesligapartien zum Einsatz, dabei gelang ihm eine Vorlage. Auch in der Europa League bringt er es schon auf die Erfahrung von neun Einsätzen, dabei konnte er sich dreimal als Torschütze eintragen.

"Dominik ist noch ein junger Spieler und bringt trotzdem schon viel Erfahrung mit. Gerade in der Offensive verfügt er über viel Potential und ist ein echter Kreativspielspieler", so Wiesbaden-Coach Rüdiger Rehm. Auch Prokop selbst blickt seiner neuen Aufgabe mit Freude entgegen: "Im Ausland zu spielen ist schon immer ein Traum und ein Ziel von mir gewesen. Deshalb bin ich total froh und dankbar, dass ich jetzt für den SVWW auflaufen darf."

red