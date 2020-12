Flick meckert und bangt um Goretzka

via www.imago-images.de

Bayern-Coach Hansi Flick sieht Verbesserungspotenzial

Der VfB Stuttgart fertigte den BVB mit 5:1, Gladbach spielte gegen Hertha BSC remis, der 1. FC Köln holte einen wichtigen Sieg, Freiburg rang Arminia Bielefeld nieder und RB Leipzig gab sich keine Blöße. Die Stimmen zu den Samstagsspielen gegenüber "Sky".

Union Berlin vs. FC Bayern

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Gegentor: "Wir haben die Standards des Gegners eigentlich genau analysiert. Normalerweise haben wir in dieser Situation jemanden dort stehen, der den Ball blockt oder wegspielt. Aber in den ersten Minuten waren wir ohnehin nicht so auf dem Platz, wie wir uns das vorgenommen haben."

... zum Spiel: "Uns hat gerade in der ersten Halbzeit etwas das Selbstvertrauen gefehlt. Das haben wir in der Pause angesprochen, mit dem zweiten Abschnitt war ich dann auch schon zufriedener. Aber wir können besser Fußball spielen. Es wird eine schwere Saison, das haben wir vorher gewusst."

... zur Auswechslung von Leon Goretzka: "Er hat beim Sprint hinten etwas gespürt. Wir können es jetzt noch nicht genau sagen, in München werden wir Bilder machen. Hoffentlich ist es keine schwere Verletzung."

... zur Rückkehr von Joshua Kimmich (vor dem Spiel): "Es ist angedacht, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigt. Aber es ist auch wichtig, dass wir keinen Schritt zu früh machen, sondern abwarten, wie der weitere Verlauf der Genesung ist. Aktuell sind wir damit sehr zufrieden. Aber wir haben auch nichts dagegen, wenn er 'erst' ab Januar wieder auf dem Platz steht. Es ist wichtig, dass wir ihm die Zeit geben, die er braucht, damit er wieder bei 100 Prozent ist."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München) zum Spiel: "Wir haben in der ein oder anderen Situation nicht gut ausgesehen. Es wäre schon möglich gewesen, uns heute zu schlagen, aber wir hätten auch selber noch den Lucky-Punch setzen können. Natürlich hätten wir heute gerne zu null gespielt, wir wissen aber auch, dass Union eine schwer zu bespielende Mannschaft ist, gerade auswärts. Aber es sind auch einfach Fehler, die uns nicht passieren dürfen."

Thomas Müller (FC Bayern München) zur Frage, ob die Konzentration eine Rolle spielt: "Da muss ich leider zustimmen. Wir sind relativ oft in den letzten Wochen in Rückstand geraten. Heute ging das sehr schnell. Wir haben ja schon nach unter einer Minute eine Torchance zugelassen. Und wenn du dann hier in Berlin auf diesem Platz früh in Rückstand gerätst, dann wird es schwer. Wir haben uns in den ersten 20 Minuten das Leben aber auch selber schwer gemacht. Dann musst du wieder anlaufen, um zurück zu kommen. Diese Qualität haben wir zwar, aber dann reicht es manchmal nur zu einem Unentschieden und das ist für unsere Ansprüche nicht genug. Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Punkt für Union unterm Strich verdient."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin) ...

... zum Spiel: "Die Möglichkeit, um zu gewinnen, wäre heute da gewesen. Aber wir waren zu unpräzise und vielleicht auch ein bisschen zu unruhig. Wir haben unsere Chancen nicht konsequent zu Ende gespielt. Zum Schluss hätte es auch bei uns nochmal einschlagen können. Daher bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt."

... zur Torwartsituation (vor dem Spiel): "Es bestand nicht die Notwendigkeit, auf der Position etwas zu verändern. Ich habe zwar gesagt, dass ich den Auftritt von Andreas (Luthe, d. Red.) gegen Hertha unglücklich fand, aber wir haben die Gegentore insgesamt schlecht verteidigt. Am Ende gewinnen wir zusammen als Mannschaft und wir verlieren zusammen als Mannschaft."

Christopher Trimmel (Union Berlin) zum Spiel: "Das Unentschieden ist unterm Strich gerecht. Wir hatten zwar in der ersten Halbzeit ein paar gute Chancen, aber zum Schluss hätten auch die Bayern noch gewinnen können. Heute haben wir sehr gut gespielt und einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht."

Grischa Prömel (Torschütze Union Berlin) ...

... zu seinem ersten Tor in der Bundesliga: "Wir haben das unter der Woche trainiert und Christopher Trimmel bringt die Bälle punktgenau. Daher bin ich ziemlich glücklich darüber, dass es geklappt hat. Mein Papa hat mir vor dem Spiel geschrieben, dass es langsam Zeit wird für meinen ersten Treffer, von daher widme ich meinem Papa dieses Tor."

... zum Spiel: "Man hat gesehen, dass wir als Mannschaftsgefüge intakt sind. Wir stehen sehr kompakt, sind gut organisiert und spielen darüber hinaus teilweise auch guten Fußball. Das hat man heute gesehen und da müssen wir weiter machen."

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

Mats Hummels (Borussia Dortmund) zur Frage, ob es daran liege, dass der BVB nicht die gleiche Siegermentalität wie der FC Bayern hat: "Es ist auf jeden Fall ein Teil des Ganzen. Es geht natürlich auch um geistige Frische, die wir im Moment nicht haben, weil es natürlich auch nicht einfach ist zurzeit. Aber dann geht es darum, Automatismen im Spiel zu haben, konzentriert zu sein und sinnvollen Fußball zu spielen. Sinnvoll heißt, Risiko da einzugehen, wo es angebracht ist. Oft können wir Dinge durch individuelle Klasse kompensieren, heute ging das gnadenlos schief."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) zum Spiel: "Stuttgart war uns in allen Belangen überlegen. Sie haben alles gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten. Wenn wir nicht aggressiv im Anlaufverhalten sind und die Zweikämpfe nicht annehmen, dann laufen wir nur hinterher. Wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, das muss man ganz klar sagen. Es war unterm Strich ein verdienter Sieg für Stuttgart und für uns sehr beschämend. Wir dürfen zu Hause nicht so auftreten. Wir müssen darüber sprechen, was jeder Einzelne vorhatte und, wie wir die letzten drei Spiele bestreiten wollen. Denn wenn wir sie so bestreiten, dann holen wir nichts mehr."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) zum Spiel: "Das war eine Katastrophe. Wir haben viel zu viele große Fehler gemacht. Wir haben die Bälle nicht erobert und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Stuttgart hat gut gespielt, aber wir waren auch sehr schlecht und das geht nicht. Es ist schwer für alle, das zu akzeptieren. Wir müssen jetzt sprechen und das analysieren."

Gregor Kobel (Torwart VfB Stuttgart) zum Spiel: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war ein geiles Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, sie haben von Anfang bis zum Ende Gas gegeben. Grade offensiv waren wir sehr gefährlich, wir waren mutig und haben den Ball laufen lassen. Es ist ein geiler Sieg, der uns sehr viel Selbstvertrauen gibt."

Philipp Förster (Torschütze VfB Stuttgart) zum Spiel: "Wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir haben unsere Torchancen genutzt und am Ende auch verdient gewonnen. Wir hatten einfach den besseren Plan als der Gegner."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart) zu Doppeltorschütze Silas Wamangituka: "Sowohl er als auch ein paar andere Spieler in der Mannschaft haben enormes Potenzial. Sie sind nicht abgehoben und geben in jedem Training Vollgas. Bei Silas und bei vielen anderen Spielern ist das Potenzial grenzenlos."

RB Leipzig vs. Werder Bremen

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) zum Elfmeter: "Er ist 15 bis 20 Zentimeter größer als ich und ich musste den Kopfball gewinnen. Das habe ich getan, habe ihn dabei aber getroffen. Ich weiß nicht, wie die Regel ist, aber der Schiri hat einen Elfer gegeben."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen) zum Elfmeter:"Man kann diesen Elfmeter geben und deswegen waren meine Emotionen an dieser Stelle unangebracht. Dafür entschuldige ich mich beim Schiedsrichter."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) zum Spiel: "Man hat gesehen, dass wir im Moment richtig Lust haben, Fußball zu spielen. Wir versuchen immer, das nächste Tor zu erzielen und es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen."

SC Freiburg vs. Arminia Bielefeld

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld) zum Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel eigentlich immer mehr in den Griff bekommen. Es sah auch nicht so aus, dass Freiburg ein Tor macht, es sei denn, wir schenken es ihnen. Und das haben wir getan."

FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln

Timo Horn (Torhüter 1. FC Köln) zum Spiel: "Wir wussten, wie wichtig dieses Spiel heute ist. Gerade vor den kommenden Partien gegen Leipzig und Leverkusen, die zu den absoluten Topmannschaften in der Bundesliga gehören, war das heute ein ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf."

Kevin Stöger (1. FSV Mainz 05) zum Spiel: "So kurz nach dem Spiel nehme ich nichts Positives mit. Es war ein wichtiges Spiel, dass wir zu Hause verlieren. Auch ohne Fans müssen wir hier mindestens einen Punkt holen. Das haben wir nicht gemacht und deswegen war es aus meiner Sicht ein Scheiß-Spiel."

Danny Latza (1. FSV Mainz 05) zum Spiel: "Das ist das Gute am Fußball: Wir können uns heute noch ärgern und ab morgen fokussieren wir uns schon wieder auf Hertha. Da müssen wir dann wieder alles reinhauen und wollen den nächsten Dreier einfahren."

Gladbach vs. Hertha BSC

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC Berlin) zum Spiel: "Das Unentschieden geht in Ordnung. Aber trotzdem weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll. Wir hatten das Gefühl, ein bisschen näher dran zu sein, das Spiel zu gewinnen. Aber wir hätten es auch verlieren können. Alles in allem ist es ok."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) zum Spiel: "Wir hatten heute ein paar Jungs auf dem Platz, die noch nicht so viel gespielt haben in diesem Jahr, die es sehr gut gemacht haben. Deswegen hätten wir natürlich auch gerne gewonnen, das wäre auch wichtig gewesen. Das Ergebnis passt uns nicht so in den Kram. Aber die Leistung: Hut ab."