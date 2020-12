"Knoten geplatzt": HSV vertreibt den Winterblues

Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Der HSV feierte endlich wieder einen Sieg

Dank eines Doppelpacks von Torjäger Simon Terodde hat der Hamburger SV mit dem 2:1-Erfolg bei Darmstadt 98 nach fünf Spielen ohne Sieg seine sportliche Talfahrt beendet. In der Tabelle allerdings machten die Hanseaten noch keinen Schritt nach vorne.

Daniel Thioune atmete ganz tief durch, nach dem Ende seiner Misserfolgsserie stand ihm der Sinn nach Pathos. "Dieser Sieg war nicht nur für die Tabelle wichtig, sondern auch den Kopf, das Herz und das Gefühl", sagte der Trainer des Hamburger SV nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg bei Darmstadt 98.

Fünfmal hintereinander hatten die Hanseaten nicht gewonnen, es war wieder mal unruhig und ungemütlich an der Elbe geworden. Aber der fünfte Doppelpack von Simon "Torodde" Terodde vertrieb erst einmal den Winterblues aus dem Volkspark, worüber auch der HSV-Torjäger sehr glücklich war.

"Da sind bei uns einige Knoten geplatzt. Ich bin sehr froh, dass das Glück diesmal wieder auf meiner Seite war", sagte der Stürmer sichtlich erleichtert. Thioune wollte allerdings seinen Top-Angreifer nicht allein in den Fokus stellen: "Simon steht bei uns am Ende der Kette und honoriert das mit Toren für die Mannschaft."

Schlechte Erinnerungen an Sandhausen

Elf Treffer in elf Spielen sind es mittlerweile, und sie sind und waren für den HSV enorm wichtig, um auf dem Weg zurück in Liga eins nicht den Anschluss zu verlieren. Denn parallel zu den Hamburgern siegten auch Tabellenführer Holstein Kiel (3:2 bei Jahn Regensburg), sowie die Verfolger SpVgg Greuther Fürth (3:0 beim SV Sandhausen) und VfL Bochum (3:0 gegen den SC Paderborn).

Somit müssen Terodde und Co. schon am Dienstag (18:30 Uhr) gegen Sandhausen nachlegen, um sich möglicherweise von Rang vier, dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz, zu verabschieden. Allerdings: An die Badener hat der HSV denkbar schlechte Erinnerungen. Erst im Juni verspielte man gegen den Außenseiter mit einer 1:5-Heimpleite die letzte Aufstiegschance, Coach Dieter Hecking musste gehen.

Dessen Nachfolger Thioune ist nach dem Erfolg in Darmstadt mit einem Punkteschnitt von 1,82 Zählern pro Partie aktuell nun wieder der erfolgreichste Zweitliga-Trainer des HSV. Vor Christian Titz (1,80), Hecking (1,59) und Hannes Wolf (1,58), die allesamt in der Hansestadt scheiterten.