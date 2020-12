Spannende EL-Gegner für Salzburg und den WAC

GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Salzburg und der WAC spielen nächstes Jahr in der Europa League weiter

Prominente Gegner für die österreichischen Klubs im Sechzehntelfinale der Europa League! Während es die Salzburger nach ihrem Ausscheiden aus der Champions League mit Villarreal zu tun bekommen, geht es für die Wolfsberger bei ihrer erstmaligen Teilnahme an einer europäischen K.o.-Phase gegen Tottenham Hotspur.

>> Überblick des Europa League Sechzehntelfinales

Österreichs Meister musste nach lediglich vier Punkten aus sechs Gruppenspielen seine Segel in der Königsklasse frühzeitig streichen, stieg aber als Dritter zumindest in die nächste Europa-League-Runde um. Der Wolfsberger AC hingegen konnte mit zehn Punkten als Gruppenzweiter im Europa-League-Pool K überraschen und steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der K.o.-Phase eines europäischen Bewerbs.

Salzburg gegen EL-Evergreen, Österreich-Rückkehr für Tottenham

Salzburg muss gegen den spanischen Vertreter Villarreal CF ran, der seine Europa-League-Gruppe mit 13 Punkten gewinnen konnte. Für Villarreal ist es nicht das erste Duell mit einem österreichischen Klub. In der EL-Gruppenphase 2009/10 gewann Salzburg beide Matches gegen das "gelbe U-Boot", im Sechzehntelfinale 2014/15 blieben die Spanier zweimal siegreich. Auf Rapid Wien traf Villarreal dann in der Saison 2015/16 sowie 2018/19 (beide Male Gruppenphase). In der Liga liegt der Verein aus dem Osten Spaniens mit 22 Zählern auf dem starken vierten Tabellenplatz und somit noch vor dem FC Barcelona.

Für Tottenham bedeutet es ein erneutes Aufeinandertreffen mit einem österreichischen Klub. Bereits in der Gruppenphase bekam es das Team von José Mourinho mit dem LASK zu tun, dabei konnten sie das erste Duell in London klar mit 3:0 gewinnen, in Linz musste sich das Starensemble um Harry Kane und Gareth Bale mit einem 3:3 in Linz begnügen. In der Premier League stehen die "Spurs" aktuell an der Spitze, punktgleich mit Meister Liverpool FC.

Übersicht der Sechzehntelfinal-Paarungen der Europa League

Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur

Dynamo Kiew - Club Brüge

Real Sociedad - Manchester United

SL Benfica - Arsenal FC

Roter Stern - AC Milan

Royal Antwerpen - Rangers FC

Slavia Prag - Leicester City

Red Bull Salzburg - Villarreal

SC Braga - AS Roma

FK Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde FK - 1899 Hoffenheim

Granada CF - SSC Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille OSC - AFC Ajax

Olympiakos FC - PSV Eindhoven

red