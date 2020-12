Liverpool-Erfolgstrainer Houllier gestorben

unknown

Gerard Houllier gewann mit dem FC Liverpool den UEFA Cup

Der frühere Fußball-Erfolgstrainer Gerard Houllier, 2001 UEFA-Cup-Sieger mit dem FC Liverpool, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Dies bestätigten seine ehemaligen Vereine Paris St. Germain und RC Lens am Montag.

Houllier war von Sommer 1992 bis Dezember 1993 französischer Nationaltrainer, mit PSG (1986) und Olympique Lyon (2006, 2007) gewann er die nationale Meisterschaft.

Seine erfolgreichste Zeit hatte Houllier aber in Liverpool. In der Saison 2000/01 gewann er mit den Reds den UEFA-Cup durch ein 5:4 im Finale von Dortmund gegen Deportivo Alavés, im selben Jahr führte er Liverpool mit den deutschen Nationalspielern Dietmar Hamann und Markus Babbel zum Erfolg in FA-Cup, Ligapokal und UEFA-Supercup.

2011 zog sich Houllier aus gesundheitlichen Gründen aus dem Trainerberuf zurück. Im Juni 2012 wurde Houllier Global Sports Director für die Fußballvereine der Red Bull GmbH, zudem war er Mitglied in der Technical Study Group des Weltverbandes FIFA.