Bilic: Terzic "das nächste große Ding im Trainergeschäft"

Revierfoto via www.imago-images.de

Edin Terzic ist neuer Coach des BVB

Am Sonntag trennte sich Borussia Dortmund nach drei sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga von Coach Lucien Favre und erhob mit Edin Terzic den bisherigen Co-Trainer zum neuen Hauptverantwortlichen an der Seitenline die BVB. Für einen ehemaligen Weggefährten Terzic' keine Überraschung.

"Ich wusste, dass es so kommen wird, für mich war das keine große Überraschung. [...] Ich wusste, wenn sie [der BVB, d.Red.] den Coach entlassen würden, dass Terzic eine Chance bekommt", gab Slaven Bilic gegenüber "Sky Sport" zum Besten.

Der 52-jährige Kroate trainiert derzeit den englischen Erstligisten West Bromwich Albion. Von 2013 bis 2015 schwang er allerdings das Zepter in der Türkei bei Besiktas. Damals agierte Terzic als sein Assistent. Als es Bilic im Sommer 2015 ins englische Oberhaus zu West Ham United zog, nahm Terzic diese Funktion ebenfalls ein. Im November 2017 wurde Bilic entlassen, Terzic kehrte 2018 zum BVB zurück.

"Ich schätze seine Fähigkeiten sehr, ich weiß, wozu er in der Lage ist und weiß, dass er in Dortmund ein hohes Ansehen genießt", so Bilic weiter. Er sei "super happy" und "sehr stolz" auf seinen ehemaligen Schützling.

Damit aber nicht genug der Lobeshymnen: "Ich bin mir sehr sicher, er wird das nächste große Ding im europäischen Trainergeschäft."

Terzic habe "viel internationale Erfahrung sammeln können" und daher habe man ihn zurückgeholt, stellte auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag auf der ersten Pressekonferenz des neuen Übungsleiters die Auslandsstationen heraus. "Edin ist ein ausgewiesener Fachmann, ein Typ und legt die nötige Emotionalität an den Tag, die es bei Borussia Dortmund immer braucht."

Dass der 38-Jährige wirklich das Zeug hat, einer der ganz großen seiner Branche zu werden, kann er am Dienstag (20:30 Uhr) unter Beweis stellen. Dann gastiert Borussia Dortmund beim SV Werder Bremen, Terzic gibt sein Debüt als Cheftrainer.