Enthüllt: Dieser Klub wollte BVB-Coach Terzic verpflichten

nordphoto / Rauch via www.imago-images.de

Edin Terzic ist Nachfolger von Lucien Favre beim BVB

Bei Borussia Dortmund steht Edin Terzic seit dem vergangenen Sonntag als neuer Cheftrainer in der Verantwortung - und feierte mit dem 2:1-Auswärtssieg des BVB gegen Werder Bremen bereits sein erstes Erfolgserlebnis. Vor rund zwei Jahren wäre der heute 38-Jährige aber beinahe bei einem anderen Klub gelandet.

Stationen als Nachwuchscoach beim BVB und Co-Trainer bei Besiktas und West Ham United sowie ab 2018 erneut in Dortmund als Assistent von Lucien Favre: Bis zur Entlassung des Schweizers und seiner Beförderung zum neuen Chefcoach war Edin Terzic der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Im Fußball-Business genießt der Deutsch-Kroaten dagegen schon länger einen guten Ruf.

Wie "Sport Bild" enthüllt, hatte Terzic Anfang 2019 ein Angebot von Fortuna Düsseldorf vorliegen. Beim damaligen Bundes- und heutigen Zweitligisten sollte der gebürtige Sauerländer eine echte Trainer-Legende beerben: Friedhelm Funkel.

BVB: Echte Chance für Edin Terzic?

Zwischen dem damals ältesten Coach im deutschen Oberhaus und der Fortuna standen die Zeichen auf Trennung, da Funkel über die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags nicht erst nach Saisonende verhandeln wollte.

Terzic schlug das Angebot aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt allerdings aus, bekannte sich so zu "seinem" BVB. Letztlich blieb Funkel in Düsseldorf nach großem Hin und Her vorerst im Amt.

Nach öffentlicher Darstellung der Verantwortlichen hat Terzic in Dortmund in den kommenden Wochen und Monaten nun die große Chance, sich für ein dauerhaftes Engagement als Trainer zu empfehlen. Die Trainerfrage sei "dynamisch, es ist überhaupt nichts klar", bekräftigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber "Bild Live". "Bis zum 30. Juni machen wir mit Edin Terzic weiter. Irgendwann in dieser Zeit schauen wir dann, was wir machen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen", so der 61-Jährige.