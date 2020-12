PCR-Tests auch in Bundesliga-Winterpause Pflicht

APA (dpa)

Auch in der Bundesliga-Winterpause sind PCR-Tests vorgeschrieben

In der ohnehin stark verkürzten Winterpause der deutschen Bundesliga verbieten schon die vorgeschriebenen Corona-Tests längere Reisen der Fußballprofis. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) verwies am Mittwoch auf ihre Vorgaben. Demnach sind in der spielfreien Zeit in der 1. und 2. Liga zwei PCR-Testungen innerhalb einer Woche vor Ort bei einem Abstand von maximal fünf Tagen durchzuführen.

>> Aktueller Tabellenstand der deutschen Bundesliga

Bei Clubs, die den Trainingsbetrieb länger als fünf Tage unterbrechen, seien vor dem ersten Mannschaftstraining zwei negative PCR-Testungen mit einem Abstand von mindestens 24 Stunden notwendig. Für die 14. Runde Anfang Jänner gelte wegen des hohen Pandemie-Levels weiter, dass der letzte Test der Heimmannschaft frühestens 36 Stunden und der Auswärtsmannschaft frühestens 52 Stunden vor dem Anpfiff durchzuführen ist. Die Tests müssen bei den Clubs stattfinden, da diese mit Labor-Verbünden zusammenarbeiten.

Verkürzte Winterpause

Das Bundesliga-Jahr endet in der 1. und 2. Liga am kommenden Wochenende. Allerdings stehen am Dienstag und Mittwoch noch zahlreiche Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde auf dem Programm. Bereits am 2. Jänner geht es mit dem Liga-Betrieb weiter, da die Saison wegen Corona später angefangen hat und wegen der EM im kommenden Sommer am 22. Mai endet.

Winter-Transferperiode 🔄



Spielerwechsel sind vom 2. Januar bis zum 1. Februar möglich, Neuzugänge können frühestens am 15. Spieltag der #Bundesliga und 2. Bundesliga eingesetzt werden ➡️ https://t.co/GHJsU8xjk3 pic.twitter.com/0nwxp7R9GS — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 16. Dezember 2020

Die Winter-Transferperiode dauert in Deutschland in dieser Saison vom 2. Jänner bis zum 1. Februar. Neuzugänge können nach DFL-Angaben frühestens in der 15. Runde (8. bis 11. Jänner) eingesetzt werden. Die Spielerlaubnis wird erst erteilt, wenn bei einem Spieler negative Corona-Tests in dem im medizinisch-hygienischen Konzept festgelegten Abstand vorliegen.

apa