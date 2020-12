Xhaka zurück nach Gladbach? "Man weiß nie..."

Rui Vieira via www.imago-images.de

Granit Xhaka wird beim FC Arsenal wohl nicht mehr zwingend gebraucht

Obwohl sein Vertrag noch bis Sommer 2023 gilt, ist Granit Xhaka beim FC Arsenal wohl nicht mehr gefragt. Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge sollen die Gunners bei einem passenden Angebot gesprächsbereit sein. Zieht es ihn zurück zu Borussia Mönchengladbach?

Seit viereinhalb Jahren schnürt Granit Xhaka für den FC Arsenal die Fußballschuhe. 45 Millionen Euro ließen sich die Gunners seine Verpflichtung von Borussia Mönchengladbach seinerzeit kosten, doch mittlerweile scheinen die Tage des Schweizers in London gezählt zu sein.

Obwohl er in der laufenden Saison in neun von zwölf Spielen in der Startelf stand, ist sein Klub laut "Daily Mail" offen für Transferanfragen. Nach diesem Bericht wurde Xhaka vom "Sportbuzzer" über eine mögliche Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach befragt.

"Sagen wir mal so: Man weiß nie, was im Fußball passiert. Ich hatte in Mönchengladbach eine wirklich super Zeit, habe immer noch viele sehr gute Freunde dort, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Ich habe dort meine wunderbare Frau kennengelernt und ihre Familie wohnt dort. Daher wird es mich immer wieder an den Niederrhein ziehen", antwortete der zentrale Mittelfeldspieler.

Gleichwohl sei er sich aber bewusst, dass bei einer Rückkehr in den Borussia Park "dann sicher für alle Parteien alles passen" muss, ergänzte er.

Evra: Arsenal-Legende Henry ist kein Xhaka-Fan

Sein sinkender Status korreliert mit der schwachen Saison des Klubs, schließlich hagelte es in zwölf Liga-Spielen sieben Niederlagen. Bei der jüngsten 0:1-Pleite gegen den FC Burnley flog der 28-Jährige zudem nach einer Tätlichkeit vom Platz.

"Verkauft Xhaka und verpflichtet mich umsonst", kommentierte der ehemalige Ex-Profi Emmanuel Frimpong, der selbst 13 Jahre für Arsenal spielte und seine Karriere als 25-Jähriger aufgrund einer Knieverletzung frühzeitig beenden musste, daraufhin süffisant.

Auch Arsenal-Legende Thierry Henry halte nicht allzu viel von Xhaka, wie "Sky Sports"-Experte Patrice Evra jüngst erzählte: "Thierry Henry lud mich einst zu sich nach Hause ein, um ein Arsenal-Spiel zu schauen. Als er den TV einschaltete, war das erste Bild, das er zu sehen bekam, wie Granit Xhaka Arsenal als Captain anführte. Henry schaltete den TV wieder ab. Als ich ihn frage, was passiert sei, sagte er, er könne es sich nicht ansehen, wie Xhaka sein Team als Captain anführe. Wir haben das Spiel dann nicht geschaut. Das zeigt euch, was die Arsenal-Legenden von Xhaka halten."