Das sagt Manuel Baum zur nächsten Schalker Pleite

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 unterlag dem SC Freiburg

Der FC Schalke 04 konnte den leichten Aufwärtstrend vom vergangenen Wochenende nicht bestätigen und verlor das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Trainer Manuel Baum zeigte sich hinterher enttäuscht. Die Stimmen.

Schalke 04 - SC Freiburg (0:2)

Manuel Baum (Trainer Schalke 04): "Wir sind natürlich unfassbar enttäuscht, wir haben gegen Freiburger verloren, die auch nicht den besten Tag hatten. In der Offensive vor dem Tor waren wir einfach zu harmlos, wir haben so gut wie gar nichts zu Stande gebracht. Dann kriegen wir ein Tor, dass so nicht passieren darf. Danach ist bei uns nicht mehr allzu viel zusammengelaufen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Schalke hat versucht, sein Tor zu verteidigen über eine gute Ordnung und Disziplin. Wir hatten in der ersten Halbzeit wenig Torchancen, aber wir haben auch nichts zugelassen. Am Ende war es ein verdienter Sieg, es war lange sehr taktisch, sehr umkämpft. Ich bin sehr froh, dass wir die Ruhe und die Ordnung hatten, um 2:0 zu gewinnen. Das war eine reife Leistung."