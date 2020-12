Corona-Sport-Hilfen: Rapid staubt am meisten ab

GEPA pictures/ Manfred Binder

Ein Großteil der Förderungen landet beim SK Rapid Wien

Rund 4,3 Millionen Euro wurden in der ersten Phase der Corona-Hilfen für den Sport (10. März bis 30 Juni) an acht Ligen verteilt. Wie jetzt Recherchen des "Profil" ergeben haben, ging mit fast zwei Millionen Euro der Bärenanteil an Bundesligist Rapid Wien.

>> Liveticker: FC Admira Wacker gegen SK Rapid Wien

Um die finanziellen Ausfälle der Sportvereine durch die Folgen der Corona-Pandemie etwas abzufangen, hat die Regierung einen Sportligen-Fond ins Leben gerufen. Wie das "Profil" nun zeigt, ging ein großer Anteil davon an Bundesligist Rapid. Laut den Recherchen erhielten generell nur fünf der zwölf Bundesligaklubs etwas aus dem Fördertopf, Red Bull Salzburg hat freiwillig auf die möglichen Förderungen verzichtet.

Fast zwei Millionen Euro an Rapid

Bei Rapid sind es knapp unter zwei Millionen Euro, die nach Wien-Hütteldorf aus dem Hilfsfond gehen. Rapid ist als Publikumsmagnet aufgrund des Zuschauerausfalls dabei auch besonders stark betroffen. Die Austria erhielt gemeinsam mit Zweivertretung Young Violets etwas mehr als 350.000 Euro, der LASK kommt auf knapp über 300.000 Euro, dem WAC bleibt etwas unter 200.000 Euro und Sturm Graz kriegt ein Anteil von 50.000 Euro. Insgesamt hat die Bundesliga rund 2,7 Millionen Euro aus dem Fördertopf bekommen, für die insgesamt acht Sportligen wurden 4,4 Millionen Euro bereitgestellt.

MATCHDAY! Zum Jahresabschluss geht es in die Südstadt. Anpfiff gegen die Admira ist um 17:00 Uhr.#SCR2020 #ADMSCR

📷 Red Ring Shots pic.twitter.com/nfGlD8h7xp — SK Rapid (@skrapid) 19. Dezember 2020

Dabei muss bedacht werden, dass die Auszahlungen noch höher ausgefallen wären, wenn nicht die Ersparnisse durch die Kurzarbeit vor dem Erhalt des Geldes gegengerechnet wurden. So kommt es auch, dass einige Klubs mit leeren Händen dastehen. Jedenfalls zeigt sich, dass an Rapid fast die Hälfte der Förderungen ausbezahlt wurde. Im Vergleich dazu erhielt die Eishockey-Liga gesamt mit 680.000 schon deutlich weniger, auch die Basketball-Liga mit 400.000 Euro sowie die 2. Liga mit knapp 390.000 Euro sind klar dahinter.

Eine zweite Phase des Fördertopfs (1. Juli bis 30. September) wurde von der Bundesliga bereit abgerechnet, hier gab es rund 5,4 Millionen Euro für die Vereine. Das Gesamtvolumen des Hilfs-Fonds bis Jahresende beträgt rund 35 Millionen Euro.

red