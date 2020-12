Welttrainer-Wahl: Mourinho witzelt über Flicks Niederlage

ULMER via www.imago-images.de

José Mourinho (l.) hat die Arbeit von Hansi Flick beim FC Bayern mit einem Augenzwinkern gewürdigt

Die Welttrainer-Wahl der FIFA schlägt weiter hohe Wellen. Nun hat sich auch José Mourinho in die Debatte um Sieger Jürgen Klopp (FC Liverpool) und den unterlegenen Triple-Coach Hansi Flick vom FC Bayern eingebracht.

Wenig überraschend schlug sich der exzentrische Übungsleiter des englischen Spitzenklubs Tottenham Hotspur auf die Seite von Flick. Mit Klopp hatte sich Mourinho erst unter der Woche beim Aufeinandertreffen in der Premier League verbale Scharmützel geliefert.

Nun sagte "The Special One" auf einer Pressekonferenz sichtlich amüsiert: "Ich glaube, die einzige Siegchance für Flick ist, dass der FC Bayern noch zwei oder drei weitere Wettbewerbe findet, in denen er gewinnen kann."

Damit spielte Mourinho auf die Diskrepanz zwischen Klopps und Flicks Titel-Ausbeute im Jahr 2020 an. Während der Liverpool-Coach "nur" den nationalen Meistertitel geholt hatte, sahnte sein Trainerkollege in München alles ab, was möglich war.

"Vielleicht gewinnt er den Award, wenn er sieben Titel in einer Saison holt. Ich glaube, er hat nur die Champions League, die Bundesliga, den DFB-Pokal, Europas Supercup und den deutschen Supercup gewonnen. Er hat nur fünf gewonnen. Und den größten von allen", stellte Mourinho ironisch fest und sprach vom "armen Flick".

Rummenigge lobt Flicks Arbeit beim FC Bayern in höchsten Tönen

Zuvor hatten sich bereits zahlreiche andere Fußball-Promis über die Wahl verwundert gezeigt.

So gratulierte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge Sieger Klopp zwar zur Auszeichnung, meinte aber auch: "Hansi Flick hat 2020 fünf Titel gewonnen und lässt Fußball zum Verlieben spielen. Wir wissen, dass er ein großartiger Trainer ist. Wie ich gehört habe, war die Entscheidung unfassbar knapp, und ohne Zweifel hätte Hansi den Titel auch verdient gehabt."

Vor Klopp hatten bereits Bundestrainer Joachim Löw im Jahr des WM-Triumphs 2014 sowie der erste Münchner Triple-Coach Jupp Heynckes 2013 den Trainer-Titel abgeräumt. Die Wahl wurde 2010 erstmals durchgeführt.