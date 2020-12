Wütend auf Klopp? Liverpool-Star Salah wohl unzufrieden

Andy Rowland via www.imago-images.de

Mohamed Salah ist beim FC Liverpool angeblich unzufrieden

Mohamed Salah gehört beim FC Liverpool zu den unumstrittenen Leistungsträgern. In den vergangenen drei Saisons gewann der Angreifer mit den Reds unter anderem die Champions League und die Premier League. Dennoch soll der Superstar an der Anfield Road unglücklich sein.

Laut Mohamed Aboutrika, der mit Salah gemeinsam in der ägyptischen Nationalmannschaft spielte, ist die Beziehung zwischen dem 28-Jährigen und dem FC Liverpool angespannt.

"Wir haben über seine Situation in Liverpool gesprochen und er ist nicht glücklich. Seine Leistung auf dem Platz würde das allerdings niemals beeinflussen", erklärte Aboutrika gegenüber "beIN Sports".

Die näheren Gründe seien aber "nicht für die Öffentlichkeit bestimmt". Dennoch nannte der redselige zweifache Afrikameister ein pikantes Detail.

"Dass er in der Champions League gegen Midtjylland nicht Kapitän war, war einer der Gründe, die ihn wütend gemacht haben", enthüllte Aboutrika.

Gegen die Dänen hatte Trainer Jürgen Klopp Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold die Binde anvertraut. Salah soll dieser Vorgang missfallen haben.

Zukunft beim FC Liverpool offenbar ungewiss

Dennoch bringt der Ägypter für den englischen Tabellenführer weiterhin konstant starke Leistungen. In der Premier League führt Salah die Torschützenliste mit 13 Treffern an.

Darüber hinaus steuerte der Linksfuß in der Champions League drei Tore bei. Ob der Stürmer seinen Vertrag über das Jahr 2023 hinaus verlängert, ist jedoch unklar.

Zuletzt hatte Salah die Spekulationen mit einem Interview in der spanischen "AS" selbst angeheizt. "Wer weiß, was in Zukunft passieren wird?", antwortete der Liverpool-Star auf eine Frage zu einem möglichen Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona.

Auch Aboutrika sorgte nun für neue Gerüchte: "Ich denke, dass Liverpool darüber nachdenkt, Salah aus wirtschaftlichen Gründen zu verkaufen." Ob er mehr weiß?