Lewandowsi verrät: "War bereit, zu ManUnited zu wechseln"

Maro Donato via www.imago-images.de

Robert Lewandowski wurde 2012 von Manchester United umworben

Robert Lewandowski hat es tatsächlich geschafft. Nach dem Triple mit dem FC Bayern wurde der Pole vergangene Woche vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo von der FIFA zum Weltfußballer 2020 gekürt. Nun verriet der Stürmer, dass er die Bundesliga eigentlich bereits vor Jahren verlassen wollte, um seine Karriere in England fortzusetzen.

Im Interview mit "France Football" enthüllte Lewandowski, dass er während seiner Zeit beim BVB von Manchester United umworben wurde und offenbar auch sehr gerne zu den Red Devils gewechselt wäre. "Nach meinem zweiten Jahr in Dortmund hatte ich ein Gespräch mit Sir Alex Ferguson", erinnert sich der Pole. Die United-Trainerlegende "wollte mich nach Manchester holen. Ich war sehr interessiert. Ich würde sogar sagen, dass ich bereit war. Aber Dortmund wollte mich nicht gehen lassen."

Da er gerade zweimal infolge mit dem BVB Deutscher Meister geworden war und die Dinge gut für ihn liefen, habe er sich damals nicht all u sehr darüber geärgert, dass der Wechsel nicht zustande kam.

Während der Transfer auf die Insel 2012 platzte, wechselte Lewandowski zwei Jahre später, im Sommer 2014 ablösefrei vom BVB zum FC Bayern. Dort feierte er bislang sechs Meisterschaften sowie drei Pokalsiege und wurde viermal Bundesliga-Torschützenkönig. Mit Champions-League-Sieg sowie der Wahl zum besten Fußballers Europas und der Welt erreichte die Karriere des Königsklassen-Torschützenkönigs 2020 seinen vorläufigen Höhepunkt. Auch in der laufenden Spielzeit steht der Pole bereits wieder bei zwanzig Toren in 18 Pflichtspielen.

Dennoch sieht sich Lewandowski noch nicht auf Augenhöhe mit den beiden Superstars, die den Fußball im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich geprägt haben. "Messi und Ronaldo sitzen seit langer Zeit an der Spitze am selben Tisch. Das macht die beiden unübertroffen", so der Bayern-Star. "Doch wenn man sich die Zahlen dieses Jahres und sogar die Jahre davor anschaut, denke ich, ich habe es ziemlich gut gemacht, wenn es darum geht, Tore zu erzielen."

Lewandowski bleibt im selben Bild und erklärt mit einem Augenzwinkern: "Daher sehe ich mich nicht am selben Tisch mit Messi und Ronaldo, aber ich glaube ich könnte sie an meinem Tisch zum Essen einladen."