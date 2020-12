Drei Kandidaten für Präsidentschaftswahl beim VfB

dpa

Claus Vogt ist der Präsident des VfB Stuttgart

Neben dem amtierenden Amtsinhaber Claus Vogt haben sich drei weitere Personen für die Präsidentschaftswahl des VfB Stuttgart im kommenden März beworben. Das gab der schwäbische Fußball-Bundesligist bekannt.

Man werde allerdings "den ausdrücklichen Wunsch von Bewerbern respektieren und an diesem Punkt des Verfahrens deshalb keine Namen kommunizieren oder kommentieren", sagte der Vorsitzende des Vereinsbeirats Wolf-Dietrich Erhard.

Bis zum vergangenen Freitag konnten die potenziellen Kandidaten ihre Unterlagen beim VfB einreichen. Bis zum Beginn des neuen Jahres stehen nun digitale Gespräche zwischen den Bewerbern und dem Vereinsbeirat an, in deren Folge den Mitgliedern zwei geeignete Kandidaten präsentiert werden sollen. Die Wahl findet bei der eigentlich für dieses Jahr geplanten, wegen der Coronavirus-Pandemie dann aber verschobenen Mitgliederversammlung am 18. März statt.