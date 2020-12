Kabineneklat: Sandhausen suspendiert Goalie Fraisl

APA (dpa)

Paraden wird es für Martin Fraisl im Sandhausen-Dress nicht mehr geben

Der Wiener Martin Fraisl wird nicht mehr für den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen auflaufen. "Es ist eine disziplinarische Maßnahme. Die Grenzen des Respekts wurden leider überschritten", stellt Klubpräsident Jürgen Machmeier klar.

Der deutsche Zweitligist SV Sandhausen hat Tormann Martin Fraisl am Montag mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der gebürtige Wiener soll in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Partie gegen Holstein Kiel (0:2) am Sonntag in der Kabine unangenehm aufgefallen sein. "Es ist eine disziplinarische Maßnahme. Die Grenzen des Respekts wurden leider überschritten. Fakt ist, dass Martin nicht mehr für den SV Sandhausen spielen wird", erklärt SVS-Präsident Jürgen Machmeier.

Laut Medienberichten soll es beinahe zu einer Tätlichkeit gegen eine nicht genannte Person gekommen sein. Für die Karriere des 27-Jährigen ist es ein herber Rückschlag, nachdem es in letzter Zeit steil bergauf gegangen war. Fraisl hatte vergangene Saison alle 35 Pflichtspiele für Sandhausen über die volle Distanz bestritten, wie auch die ersten zwölf Partien in der laufenden Spielzeit. Dadurch hatte er sich auch für ÖFB-Teamchef Franco Foda interessant gemacht, der ihn im Herbst zweimal auf die Kader-Abrufliste gesetzt hatte.

Nach einem Vorfall in der unmittelbaren Vorbereitung auf das Spiel des SV Sandhausen gegen @Holstein_Kiel am Sonntag wurde Torhüter Martin Fraisl von Seiten des Vereins am heutigen Montag freigestellt.

___________#SVS1916 #WirEchtAndershttps://t.co/Qb94yrVDiN — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 21. Dezember 2020

Sein Unmut könnte damit zusammenhängen, dass er zum zweiten Mal in Folge von Trainer Michael Schiele auf die Bank gesetzt wurde, ihm Rick Wulle vorgezogen wurde. Fraisls Vertrag beim abstiegsgefährdeten Tabellen-16., für den er seit Sommer 2019 tätig ist, ist noch bis 30. Juni 2022 anberaumt.

