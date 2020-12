Unser Bundesliga-Team des Jahres 2020

GEPA pictures

Reinhold Ranftl, Zlatko Junuzović und Taxi Fountas schaffen's ins weltfussball-Team des Jahres 2020

Die weltfussball-Redaktion hat gewählt: In Zusammenarbeit mit unseren Livetickerern haben wir unser Team des Jahres 2020 der österreichischen Bundesliga zusammengestellt.

Dieser Tage geht ein Fußballjahr zu Ende, wie wir es bisher noch nicht erlebt hatten. Saisonunterbrechung, Zuschauerbeschränkungen, Geisterspiele und permanente Gesundheitstests sind nur einige der Begleiterscheinungen, durch die sich die Corona-Pandemie auch auf den Fußball ausgewirkt hat.

Doch der Ball rollt weiter! Serienmeister Red Bull Salzburg verteidigte erfolgreich seine Titel in Bundesliga und ÖFB-Cup und liegt auch in der aktuellen Saison an der Tabellenspitze. Doch die Konkurrenz ist hartnäckig. Die ersten vier liegen innerhalb eines Punktes, Sturm Graz wäre mit einer Partie weniger nach Verlustpunkten sogar vorne.

Die Salzburger und das Sensationsteam des Wolfsberger AC werden Österreich auch im kommenden Frühjahr international vertreten. Die beiden Mannschaften stehen in der K.o.-Runde der Europa League, wo die "Bullen" auf Villarreal und die Lavanttaler auf Tottenham treffen.

Doch dies ist derzeit noch Zukunftsmusik. Heute möchten wir kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal die herausragenden Spieler von 2020 ehren. In Zusammenarbeit mit unserer Liveticker-Crew hat die weltfussball-Redaktion das Team des Jahres 2020 der österreichischen Bundesliga gewählt.

red