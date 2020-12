Medien: Favre lehnt Rückkehr zu Ex-Klub ab

ULMER via www.imago-images.de

Lucien coachte zweieinhalb Jahre lang den BVB

Vor eineinhalb Wochen wurde Lucien Favre als Cheftrainer von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund entlassen. Ein erstes Angebot zu einer Neuanstellung soll der Schweizer jetzt ausgeschlagen haben.

Wie die Online-Plattform "fussballtransfers.com" am Dienstag vermeldete, soll Favres Ex-Verein OGC Nizza an den 63-Jährigen herangetreten sein. Die Südfranzosen sollen dem Bericht zufolge bereits zum zweiten Mal angefragt haben, ob sich der Fußballlehrer ein zweites Engagement beim Klub vorstellen könne.

Nizza ist in den letzten Wochen auf Platz 13 in der Ligue 1 abgerutscht, hat schon sieben Punkte Rückstand auf die Europapokal-Ränge.

Ex-Weltmeister Patrick Vieira, der den Klub im Sommer 2018 von Favre übernommen hatte, war Anfang Dezember entlassen worden. Seit dem wird das Team interimsmäßig von Adrian Ursea gecoacht, der aber nicht mehr als eine Übergangslösung sein soll.

Lucien Favre arbeitete bei OGC bereits zwischen 2016 und 2018. In seiner ersten Spielzeit an der Côte d'Azur führte er Nizza auf Platz drei. In seinem zweiten Jahr wurde er immerhin noch Tabellen-Achter, ehe er dem Ruf aus Dortmund folgte.

Ob es eine baldige Rückkehr auf den Trainerstuhl geben wird, wollte Favre zuletzt noch offenlassen. Beim BVB musste er nach der blamablen 1:5-Heimniederlage gegen Aufsteiger VfB Stuttgart seinen Hut nehmen. Die Schwarz-Gelben hatten unter seiner Regie zweimal die Vizemeisterschaft hinter Serienmeister FC Bayern München erreicht.

Wie es in dem Online-Bericht weiter heißt, ist Nizza auch nach der Absage von Favre noch auf der Suche nach einer prominenten Lösung auf dem Cheftrainer-Posten. Neben dem Ex-BVB-Coach sollen auch die Namen Louis van Gaal und Jürgen Klinsmann gehandelt worden sein. Eine Lösung konnte der Klub um den ehemaligen Bayern-Verteidigers Dante bislang noch nicht präsentieren.