Notverkauf? Coutinho bei Barca vor dem Aus

David Ramirez via www.imago-images.de

Der FC Barcelona will Coutinho loswerden

Der FC Barcelona sucht händeringend nach einem Abnehmer für Philippe Coutinho, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim FC Bayern spielte. Der Haken: Den Katalanen bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen möglichen Transfer unter Dach und Fach zu bringen.

Eigentlich läuft es für Coutinho beim FC Barcelona seit seiner Rückkehr vom FC Bayern im Sommer 2020 nicht schlecht. Der Brasilianer stand in zehn von 13 Ligaspielen auf dem Platz und durfte sogar acht Mal von Beginn an auflaufen. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen gehört der Mittelfeldspieler zudem zu den besten Scorern der Mannschaft. Und doch will der Klub den Spielmacher laut Informationen der Zeitung "Sport" unbedingt loswerden - und zwar so schnell wie möglich.

Hintergrund eines möglichen "Notverkaufs" ist eine Klausel in Coutinhos Vertrag. Diese ließ sich der FC Liverpool Anfang 2018 zusichern, als der Brasilianer von der Anfield Road ins Camp Nou wechselte. Liverpool ließ sich eine Bonuszahlung in Höhe von 20 Millionen Euro zusichern, die fällig wird, sobald der Mittelfeldspieler für die Katalanen 100 Pflichtspiele absolviert hat. Aktuell steht Coutinho bei 90 Pflichtspieleinsätzen für die Blaugrana.

Wechselt Coutinho für 50 Millionen Euro?

Da der FC Barcelona in diesen Wochen finanziell schwer angeschlagen ist und jeden Euro umdrehen muss, wollen die Verantwortlichen angeblich alles daran setzen, die 20 zusätzlichen Millionen für Coutinho einzusparen. Ein Verkauf oder aber ein erneutes Leihgeschäft wäre jedoch die einzig sinnvolle Option. Den Brasilianer nach neun weiteren Einsätzen auf der Bank schmoren zu lassen, würde Klub und Spieler wohl gleichermaßen schaden.

"The Athletic" berichtet, dass der FC Barcelona einen Transfer schon für eine Ablöse von 45 Millionen Pfund (ca. 49 Millionen Euro) durchwinken würde. Ob ein Klub bereit ist, diese Summe im Winter auf den Tisch zu legen, ist allerdings nicht bekannt.