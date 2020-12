Hannawald lost Pokal-Achtelfinals aus

unknown

Sven Hannawald wird das DFB-Pokal-Achtelfinale auslosen

Vom Schanzentisch an die Lostrommel: Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald wird am 3. Januar in der ARD-Sportschau (17.30 Uhr) die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal ziehen.

Zudem lost der frühere Gewinner der Vierschanzentournee das Viertelfinale der Frauen aus.

Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes. Die Achtelfinals werden am 2. und 3. Februar 2021 gespielt, die Viertelfinals am 2. und 3. März. Auf die Halbfinals am 1. und 2. Mai folgt das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai, Titelverteidiger ist Bayern München. Alle Spiele werden von Sky live übertragen.

Das Viertelfinale der Frauen wird am 20. und 21. März 2021 ausgetragen, das Halbfinale am 3. und 4. April 2021. Das Endspiel in Köln steigt am 29. Mai.