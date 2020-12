Michael Zorc nimmt BVB-Stars in die Pflicht

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Michael Zorc (r.) mit seinem neuen Cheftrainer Edin Terzic

Borussia Dortmund liegt nach 13 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga mit 22 Punkten auf dem fünften Platz in der Tabelle. Schlechter im Tableau stand der BVB zuletzt vor vier Jahren zu diesem Zeitpunkt da, als er sogar nur Sechster war.

In den wenigen Tagen Bundesliga-Pause bis zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 3. Januar (15:30 Uhr) sollen die gröbsten Fehlerquellen im Spiel der Schwarz-Gelben genauestens analysiert und behoben werden.

Der neue Cheftrainer Edin Terzic wird sich vor allem mit den eklatanten Stellungsfehlern bei Standardsituationen, dem ideenlosen Offensivspiel gegen tief stehende Mannschaften und der zu fehlerhaften Raumaufteilung auf den Außenpositionen beschäftigen müssen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc stellte in der "Sport Bild" noch einmal klar, dass die Zeit der Ausreden und Entschuldigungen für die Dortmunder Profis nun endgültig vorbei ist: "Die Mannschaft steht jetzt in der Verantwortung. Sie muss ihre hohe Qualität dauerhaft auf den Platz bringen und ihren Ansprüchen, die sie vor der Saison selbst formuliert hat, gerecht werden." Im dritten Spiel unter Terzic, dem 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig, war erneut wenig zu sehen von der spielerischen Klasse der Borussia.

Der Manager der Schwarz-Gelben bezieht sich in die Verantwortung mit ein und fügte hinzu: "Im neuen Jahr sind wir gefordert: Wir alle müssen mehr machen, als wir es bislang getan haben."

Terzic "bringt die richtige Emotionalität mit"

Nach dem kommenden Monat ist die Richtung klar, in die es für die Westfalen in dieser Saison gehen wird. Im Januar warten unter anderem mit Wolfsburg (3. Januar), Leipzig (9. Januar), Leverkusen (19. Januar) und Gladbach (22. Januar) gleich vier Mannschaften auf Augenhöhe auf den BVB, die zum Teil deutlich bessere Leistungen in den letzten Wochen abgeliefert hatten. Gehen diese Aufgaben daneben, wird es sogar end in Sachen Champions-League-Qualifikation in der laufenden Spielzeit.

Zorc zeigte sich aber zuversichtlich beim Blick auf die anstehenden Aufgaben und sprach besonders dem neu installierten Cheftrainer sein Vertrauen aus: "Edin Terzic ist mutig eingestellt und bringt die richtige Emotionalität mit."

Diese Eigenschaften sollen nun auch unmittelbar auf das Spiel der Dortmunder Borussia übertragen werden, um den Rückstand auf die Tabellenspitze in 2021 schnell wieder zu reduzieren.