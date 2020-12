Medien: Stuttgart nimmt französisches Talent ins Visier

unknown

Brahimi, hier im Trikot des FC Middlesborough, soll es auf die Wunschliste des VfB Stuttgart geschafft haben

Auf der Suche nach Verstärkungen ist der VfB Stuttgart angeblich in Frankreich fündig geworden. Ins Visier der Schwaben geraten ist einem Medienbericht zufolge ein offensiver Mittelfeldspieler.

Wie das Portal "footmercato" erfahren haben will, ist der VfB einer von zahlreichen Vereinen, die ein Auge auf Bilal Brahimi geworfen haben.

Der 20-jährige Franzose läuft aktuell auf Leihbasis in der dritten französischen Liga für den FC Le Mans auf. Mit sechs Toren und zwei Assists in 16 Spielen ist der ehemalige U-Nationalspieler in der laufenden Saison der beste Scorer seines Teams.

An seinen Stammverein Stade Reims ist Brahimi vertraglich noch bis 2023 gebunden. Erst im vergangenen August verlängerte er sein ursprünglich 2022 auslaufendes Arbeitspapier beim Erstligisten aus dem Nordosten des Landes.

Neben dem VfB Stuttgart sollen auch der französische Erstligist RC Lens sowie die Rangers aus Glasgow und Klubs aus der italienischen Serie A am Spielmacher interessiert sein. Eigentlich, so berichtet "footmercato", sei Brahimis Plan gewesen, nach der Saison wieder zu Stade Reims zurückzukehren. Die verlockenden Angebote aus dem Ausland könnten den Plan jedoch über den Haufen werfen.

Erfahrung im Ausland hat der offensive Mittelfeldspieler bereits gesammelt. Von 2017 bis 2019 lief der gebürtige Pariser für diverse Mannschaften des FC Middlesbrough auf. In der Saison 2018/19 zählte er sogar zum Kader des damaligen Zweitligisten, zum Einsatz kam er aber lediglich im Ligapokal.

2019 folgte die Rückkehr nach Frankreich, wo er zunächst nur für die zweite Mannschaft von Stade Reims auflief. Im vergangenen Sommer folgte schließlich der Wechsel nach Le Mans. Ob Reims den Spielmacher im kommenden Jahr oder sogar schon in der Winter-Transferperiode ziehen lassen würde, ist nicht bekannt. Ebenso offen ist, welche Ablöse der Ligue-1-Klub verlangen würde.