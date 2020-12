BVB-Star fehlt erneut lange - Hoffen bei Hummels und Haaland

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Thorgan Hazard fehlt dem BVB erneut mehrere Wochen

Die Rückkehr von Thorgan Hazard bei Borussia Dortmund endete nach nur wenigen Minuten mit dem nächsten Rückschlag. Gerade erst von einer Oberschenkelzerrung genesen, musste der BVB-Star beim DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (2:0) am Dienstag nach nur wenigen Minuten wieder vom Feld - und fällt nun erneut mehrere Wochen aus.

Kurz nach seiner Einwechslung in der 83. Minute fasste sich der Belgier mit schmerzverzerrtem Gesicht erneut an den Oberschenkel. Wie der BVB inzwischen mitteilte, erlitt Hazard eine Muskelverletzung. Er werde "leider erneut mehrere Wochen" fehlen, hieß es in einem Statement bei Twitter. Laut Klub war Hazard erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Schon im Oktober und zuletzt in den ersten Adventswochen laborierte der 27-Jährige an ähnlichen Problemen und fehlte den Schwarz-Gelben somit bereits für acht Pflichtspiele. In der laufenden Spielzeit stand Hazard vor diesem Hintergrund erst siebenmal in der Dortmunder Startelf.

BVB: Sorgen bei Mats Hummels, Hoffnung bei Erling Haaland

Kleinere Sorgen bereitet den BVB-Verantwortlichen auch Mats Hummels: Beim Abwehrchef machte in Braunschweig ebenfalls der Muskel zu. Der Torschütze des 1:0 musste in der Pause ausgewechselt werden, Manuel Akanji übernahm seinen Part in der Innenverteidigung.

Der Weltmeister von 2014 könnte jedoch rechtzeitig zum ersten Bundesligaspiel im neuen Kalenderjahr gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 3. Januar, 15:30 Uhr) wieder einsatzfähig wird sein

"Zehn Spiele in 31 Tagen gehen nicht spurlos an uns vorbei", kommentierte Cheftrainer Edin Terzic Hummels' Blessur. Der Routinier hatte in der gesamten Hinrunde nur ein einziges Pflichtspiel verpasst.

Der BVB hofft für das neue Jahr außerdem auf die Rückkehr von Stürmerstar Erling Haaland, der zuletzt mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses ausfiel und seiner Mannschaft an allen Ecken und Enden fehlte.