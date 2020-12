Barnsley gewinnt dramatisches Derby

James Heaton via www.imago-images.de

Diesen "Boxing Day" wird Michał Helik nie vergessen

Der vom ehemaligen LASK-Trainer Valérien Ismaël betreute Barnsley FC feierte am "Boxing Day" den dritten 2:1-Heimsieg in Folge. Matchwinner im Zweitliga-Derby gegen Huddersfield Town war Michał Helik mit einem Doppelpack.

Das Siegtor drückte Helik in der vierten Minute der Nachspielzeit über die Linie. Neben ihm in der Innenverteidigung der "Tykes" spielte ÖFB-Legionär Michael Sollbauer durch. Dominik Frieser war eine Stunde lang mit von der Partie. Patrick Schmidt saß auf der Bank.

"Das ist das Beste, was dir im Fußball passieren kann, wenn du in der Nachspielzeit gewinnst, und das auch noch in einem Derby", freute sich Ismaël im "BBC Radio Sheffield". Er gab aber auch zu, dass es "in der zweiten Hälfte ein schwaches Spiel war", als Huddersfield sein Heil vornehmlich in langen Bällen suchte.

Die Tykes hatten im Heimspiel nur 44 Prozent Ballbesitz, gaben aber insgesamt zehn Schüsse ab, Huddersfield lediglich sechs.

Unter Ismaël holte Barnsley in 14 Spielen imposante 27 Punkte. Seine Derby-Bilanz passt auch - zuvor hatten die Tykes auch schon jenes bei Sheffield Wednesday mit ihrem "Standardergebnis" 2:1 gewonnen.

Brentfords Lauf hält an

Der Klub der Stunde ist aber der vom Dänen Thomas Frank betreute Brentford FC. Die "Bees" sind seit 15 Pflichtspielen ungeschlagen und landeten Samstag einen 3:2-Auswärtssieg bei Cardiff City.

Alle drei Treffer gehen auf das Konto des ehemaligen Barça-Nachwuchsspielers Sergi Canós.

red