Extra-Urlaub! Barça gegen Eibar ohne Messi

Joan Gosa via www.imago-images.de

Gib Gas, Leo!

Der FC Barcelona muss am Dienstag im Heimspiel gegen Eibar ohne Lionel Messi auskommen. Der argentinischer Superstar erhielt vom spanischen Topclub die Erlaubnis für einen verlängerten Weihnachtsurlaub in Argentinien.

Messi war unmittelbar nach dem 3:0-Sieg bei Real Valladolid am 22. Dezember via Privat-Jet in seine Heimat geflogen, um Weihnachten in Rosario zu verbringen.

Nach dem Eibar-Spiel soll Messi, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, nach Spanien zurückkehren und am 3. Jänner beim Gastspiel bei Huesca auch wieder in einem Match auf dem Platz stehen.

Barcelonas Allzeit-Toptorschütze stand in 17 von 20 Pflichtspielen in dieser Saison in der Startelf, traf dabei aber "nur" zehn Mal. Was Tore und Assists betrifft, ist es seine schlechteste Ausbeute in den jüngsten 13 Saisonen. Messi ist 33.

apa