Haaland und Moukoko vor BVB-Rückkehr

TEAM2 via www.imago-images.de

Haaland und Moukoko stehen dem BVB bald wieder zur Verfügung

Aufatmen bei Borussia Dortmund: Die beiden Torjäger Erling Haaland und Youssoufa Moukoko kehren bereits am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben zurück. Ob das Duo dem BVB beim Ligaspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg zur Verfügung stehen wird, ist allerdings noch nicht klar.

Bereits am Montag werden die Profis wieder auf dem Trainingsgelände aufschlagen, um sich den obligatorischen Corona-Tests zu unterziehen. Einen Tag später steht dann die erste Trainingseinheit nach der kurzen Weihnachtspause auf dem Programm.

Mit Erling Haaland und Youssoufa Moukoko wird Trainer Edin Terzic dann auch endlich seine beiden Top-Stürmer wieder auf dem Platz begrüßen dürfen. Laut "kicker" steigt das Duo gemeinsam mit den anderen Profis wieder ins Training ein.

Besonders die Rückkehr von Top-Torjäger Haaland, der seit Ende November aufgrund eines Muskelfaserrisses pausieren musste, lässt die Verantwortlichen aufatmen. Der Norweger ist mit 17 Toren in 14 Pflichtspielen die Lebensversicherung des BVB in der laufenden Saison. Ohne ihn erzielte das Team in sieben Partien lediglich zehn Tore.

BVB will sich "deutlich verbessern"

"Wir hoffen, dass alle Spieler die Akkus ein bisschen aufladen konnten, gesund durch die Feiertage gekommen sind und wir dann an einigen Dingen arbeiten können, die wir verbessern müssen", sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl den "Ruhr Nachrichten" mit Blick auf die kommenden Wochen.

Klar ist für Kehl, dass der BVB 2021 die sprichwörtliche Kurve bekommen muss. "Wir wollen uns im neuen Jahr deutlich verbessern, konstanter und somit erfolgreichen präsentieren", sagte der ehemalige Kapitän.

Die richtungsweisenden Wochen in der Bundesliga beginnen für die Dortmunder am Sonntag mit dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Anschließend folgen noch im Januar die Partien gegen RB Leipzig, Mainz, Leverkusen, Gladbach und Augsburg.