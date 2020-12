PSG bestätigt Tuchel-Aus - Chelsea als nächste Station?

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Zieht es Thomas Tuchel zum FC Chelsea?

Trainer Thomas Tuchel ist beim französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain nun auch offiziell entlassen.

Nachdem an Heiligabend führende französische Medien über die Trennung berichtet und Superstar Kylian Mbappé sich von dem Deutschen in den Sozialen Netzwerken bereits verabschiedet hatte, bestätigte PSG die Personalie am Dienstag. Medienberichten zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino Tuchels Nachfolger werden.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29. Dezember 2020

Der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Coach Tuchel hatte den Posten in der französischen Hauptstadt zur Saison 2018/19 übernommen. Paris holte unter Tuchel unter anderem zwei Meistertitel und erreichte in der vergangenen Spielzeit das Champions-League-Finale gegen Bayern München (0:1).

In der laufenden Saison ist PSG um die Superstars Neymar, Mbappé und Ángel Di María in der Ligue 1 derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter. Im Achtelfinale der Champions League trifft Paris im Februar auf den FC Barcelona.

Ersetzt Tuchel Lampard beim FC Chelsea?

Schon vor der offiziellen Bestätigung gab es Spekulationen um Tuchels Zukunft. Wie die "Bild" berichtet, könnte der ehemalige BVB-Trainer den angezählten Frank Lampard beim FC Chelsea ersetzen.

Dem Bericht zufolge haben sich Tuchel und PSG auf eine Vertragsauflösung geeinigt, die Abfindung soll bei sechs Millionen Euro liegen. Der 47-Jährige könnte also direkt eine neue Stelle übernehmen.

Zuletzt hatte die "Bild" schon berichtet, dass es Tuchel in die Premier League ziehen könnte. Dort gebe es zwei Klubs, die den ehemaligen BVB-Coach besonders reizen: den FC Chelsea und den FC Arsenal.

Beide Vereine haben große Ambitionen, bei beiden Klubs war Tuchel in der Vergangenheit schon einmal Thema. Hinzu kommt: Sowohl bei den Blues als auch bei den Gunners läuft es in dieser Saison durchwachsen.

Gerade beim FC Chelsea verdichten sich die Anzeichen für ein Lampard-Aus. Die Londoner stehen trotz Millionen-Investitionen mit 26 Punkten aus 16 Spielen nur auf dem 6. Tabellenplatz - und bleiben damit weit hinter ihren Erwartungen.

Lampard trotz Remis "nicht unzufrieden"

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Aston Villa war Lampard trotz der erneut verlorenen Punkte nicht unzufrieden.

"Es ist ein Unentschieden gegen ein gutes Team - und die Leistung war gut", sagte der 42-Jährige nach dem Spiel. "Wir kommen aus einer schwierigen Phase und wollten uns verbessern."

Aus den vergangenen fünf Ligaspielen hat der Londoner Klub der deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger nur vier Punkte geholt.

"Ich war heute mit nichts unzufrieden, außer dass wir das Gegentor kassiert, uns nicht viele Chancen herausgespielt und nicht ein weiteres Tor geschossen haben", sagte der Ex-Profi. "Aber ich bin mit den Spielern, die eingewechselt wurden, zufrieden und ich bin mit der Einstellung zufrieden." Rüdiger stand in der Startformation, Werner und Havertz kamen nach 72 Minuten auf den Platz.