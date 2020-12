Das waren die Youngsters der Herbstsaison 2020

GEPA pictures

Aleks Jukić, Yusuf Demir und Luka Sučić - drei Talente auf dem Weg nach oben

Auch in dieser Saison tummeln sich wieder zahlreiche Talente in der österreichischen Bundesliga. Wir haben eine Liste der "Men to watch" des Jahrgangs 2000 und jünger aus der Herbstsaison 2020 zusammengestellt.

Jahr für Jahr versuchen zahlreiche Fußballer, die österreichische Bundesliga als Sprungbrett für die große Karriere zu nutzen. Vielen ist dies auch schon gelungen. Auch in dieser Saison machen einige junge Herren mit ihrem Potential auf sich aufmerksam.

weltfussball hat eine Liste mit den interessantesten U20-Spielern im heimischen Oberhaus zusammengestellt. Die Diashow mit Einsatz- und Scorerstatistiken zum Durchklicken!

Diashow: "Men to watch" - die Youngsters der Herbstsaison

red

Mehr dazu

>> Unser Bundesliga-Team des Jahres 2020