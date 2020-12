Unter Ismaël läuft es für den Barnsley FC

James Heaton via www.imago-images.de

Bei Barnsley hat man aktuell allen Grund zu jubeln

Zweiter Sieg in Folge, Tabellenplatz acht nach zwei 22 Spieltagen und drei Österreicher mittendrin. Für den Barnsley FC läuft es nach dem Trainerwechsel von Gerhard Struber zu Valérien Ismaël so richtig, die "Tykes" stehen in der Meisterschaft so gut da wie schon lange nicht mehr.

>> Der aktuelle Tabellenstand der englischen Championship-Saison 2020/21

30 Punkte aus 15 Spielen, fünf der letzten sechs Ligapartien gewonnen und ein einstelliger Tabellenplatz, für den Barnsley FC läuft es unter seinem neuen Trainer Valérien Ismaël und das richtig gut. Als der ehemalige LASK-Coach die "Tykes" von Gerhard Struber-Nachfolger Adam Murray übernahm, standen gerade einmal vier Punkte aus vier Remis zu Buche, man stellte sich bereits auf den nächsten kräftezerrenden Abstiegskampf in der Championship ein, nur knapp zwei Monate später richtet man den Blick bei Barnsley in die entgegengesetzte Richtung.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Rotherham United prunkt Ismaël mit seinen "Boys" mit 34 Zählern auf dem starken achten Tabellenplatz, plötzlich sind die Aufstiegs- statt den Abstiegsplätzen in greifbarer Nähe, in Barnsley beginnt man zu träumen.

Sollbauer gesetzt, Frieser wird besser

Darunter sind mit Abwehrchef Michel Sollbauer, der bisher in 21 der 22 Ligapartien in der Startelf stand, Dominik Frieser, der es auf 15 Startelfeinsätze mit zwei Toren bringt sowie Ex-Admira-Kicker Patrick Schmidt, der sich unter Valerien Ismael schwer tut und nach nur sieben Einsätzen (zwei davon in der Startelf) ohne Torerfolg mit einem Winterabgang in Verbindung gebracht wird, auch drei Österreicher teils für den Erfolgslauf der "Tykes" mitverantwortlich.

Dementsprechend zufrieden war auch der aktuelle Coach im Vereinsinterview nach dem nächsten Sieg: "Es war wieder eine sehr kraftvolle Performance des Teams. Wir hatten im Dezember acht Spiele, sechs davon konnten wir gewinnen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist sehr wichtig und das ist der Spirit, den wir auch 2021 benötigen werden."

Letztes Jahr steckte Barnsley nach 22 Spieltagen mit 16 Punkten tief im Abstiegssumpf fest, ein Jahr später winken die Playoff-Plätze um den Aufstieg in die Premier League. Der Abgang von "Retter" Gerhard Struber hat kein großes Loch hinterlassen, die Zukunft heißt Valérien Ismaël und die sieht aktuell nicht allzu schlecht aus.

red